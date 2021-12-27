وسط توتر متصاعد.. تدريبات روسية تحاكي صد غارات قرب الحدود مع أوكرانيا

أجرت القوات الروسية، اليوم الإثنين، تدريبًا على صد غارات جوية مكثفة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن مساعي أوكرانيا، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وفق ما نقلت وكالة ”إنترفاكس“ عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا.

وأضافت ”إنترفاكس“، أن ”ما يقرب من 10 آلاف جندي، شاركوا في عملية التدريب“.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا، وطالبت بعدم السماح لجارتها الجنوبية بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عدم نشر أي أسلحة هجومية هناك، أو في أي من البلدان المجاورة لها.

وبدأت بعض القوات في العودة إلى قواعدها، بعد إجراء تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية، قد أجرت منتصف الشهر الجاري، تدريبات عسكرية على حماية المجال الجوي لشبه جزيرة القرم، باستخدام منظومات الدفاع الجوي ”إس-400“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ”هذه التدريبات تم التخطيط لها مسبقا“.

وكشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة، أن روسيا عملت على تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم، وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل في الوقت نفسه، الضغط على الولايات المتحدة، لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

ولم يتسنّ لوكالة ”رويترز“، التي بثت الخبر، التحقق على نحو مستقل من الصور التي التقطتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا.

وأكد ”الكرملين“ يوم الجمعة الماضي، أنه ”يحتفظ بحق تحريك قواته في الأراضي الروسية، طبقًا لما تقتضيه الضرورة“، مضيفًا أن ”الدول الغربية تقوم بمناورات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية“.

ويتهم قادة الولايات المتحدة، وأوروبا، وأوكرانيا، روسيا بحشد قواتها مجددًا قرب الحدود الأوكرانية منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد حشد سابق في نيسان/ أبريل، وحينها نشرت ماكسار، صورًا لذلك أيضًا.

ويقول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وغيره من القادة، إن ”موسكو تدرس شن هجوم على أوكرانيا، بحلول الشهر المقبل، وهو ما نفته موسكو مرارًا“.

وكشفت الصور المنشورة، يوم الجمعة الماصي، قاعدة في القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وقد تكدست بها مئات من المركبات المدرعة والدبابات، حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر.

وكشفت صورة التقطها القمر الصناعي لنفس القاعدة في تشرين الأول/أكتوبر القاعدة وهي شبه خاوية.

وقالت ”ماكسار“ في بيان: ”على مدى الشهر المنصرم، رصدت صورنا عالية الدقة، عددًا من عمليات الانتشار الروسية الجديدة في القرم، وكذلك في عدة مناطق تدريب في غرب روسيا، على الحدود الأوكرانية“.

وأشارت إلى زيادة النشاط في 3 مواقع في القرم، و5 في غرب روسيا.