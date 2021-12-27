تقرير: أمريكا تخشى نفوذ الصين أمام تايوان في شرق آسيا والمحيط الهادئ‎‎

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ إن ”التنافس الجيوسياسي بين الصين وتايوان يؤجج التوترات في جزر المحيط الهادئ“، خاصة في ظل صراع الهيمنة من جهة أخرى بين واشنطن وبكين في شرق آسيا وغرب الباسيفيكي.

وتخشى الولايات المتحدة من قدرة بكين على أن تشكل موطئ قدم لها في موانئ المياه العميقة، أو منشآت أخرى ذات فائدة عسكرية محتملة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني: ”تعتبر جزر سولومون واحدة من الدول الصغيرة للغاية، ولكنها تملك أهمية استراتيجية في منطقة المحيط الهادئ، مع التنافس المتصاعد حول إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو تايوان“.

ومضت تقول: ”في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى نفس الصراع، وأحدثها في نيكاراغوا، فإن القضية في المحيط الهادئ تختلط بنزاعات داخلية، من جزر سولومون إلى ساموا، حيث تتسبب في تأجيج التوترات، التي تصل إلى حد العنف في بعض الأحيان“.

وتابعت بقولها: ”في جزر سولومون، أرسلت أستراليا ودول مجاورة قوات للمساعدة في استعادة النظام، بعد مقتل 3 أشخاص في أعمال شغب وحرق متعمد الشهر الماضي“.

وأردفت قائلة: ”جاءت تلك الاضطرابات بعد احتجاجات قادها دانييل سويداني، رئيس وزراء جزيرة مالايتا، أكبر جزر سولومون من حيث عدد السكان، ضد اعتراف الحكومة بالصين، ولكن محللين قالوا إن تلك الاضطرابات تعود في الأصل إلى نزاعات عرقية وسخط اقتصادي“.

واستطردت بقولها: ”يوم الخميس الماضي، أصبح التحول الكامل للموقف الاستراتيجي للدولة واضحاً“.

وأكدت أستراليا سحب الجزء الأكبر من قوات حفظ السلام من الدولة، في حين عرضت الصين تقديم المساعدة.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن هناك مجموعة استشارية تابعة للشرطة، ومعدات تكتيكية في طريقها إلى سولومون في أقرب وقت ممكن، كي تلعب دوراً محورياً في تعزيز دور الشرطة المحلية.

وقالت الصحيفة البريطانية: ”تعترف 10 دول في المحيط الهادئ بالصين، و4 دول فقط بتايوان، التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها، وليست دولة ذات سيادة، وبالتالي لا ينبغي أن تحصل على اعتراف دبلوماسي“.

و“عرضت كل من تايبيه وبكين مكافآت، مثل زيادة المساعدات السخية، إلى الدول التي تقوم بتحويل ولائها“، وفقاً للصحيفة.

ورأت فاينانشال تايمز أن ”الولايات المتحدة تلعب دوراً في التوترات بجزر المحيط الهادئ، في ظل التنافس الشرس والمتصاعد بين بكين وواشنطن، حيث تؤيد الأخيرة تايوان“.

ونقلت عن ”هوج وايت“، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الوطنية الأسترالية، قوله: ”العنصر الأكبر للتنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة يتمثل في من سيكون القوة المؤثرة في شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، خلال العقد المقبل، وبالتالي فإن المخاطر مرتفعة للغاية“.

وأشارت إلى أن الصين عززت المساعدات المقدمة إلى الدول المؤيدة في المحيط الهادئ، حيث وصلت المنح إلى الذروة بقيمة 145 مليون دولار في عام 2018.