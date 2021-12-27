مادورو يعلن عن زيارة "قريبة جدا" لإيران

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد إنه سيزور إيران قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات جديدة بشأن التعاون مع طهران التي أصبحت أكبر حليف لفنزويلا في زيادة إنتاج النفط وسط العقوبات الأمريكية.

وعززت فنزويلا وإيران علاقاتهما منذ العام الماضي.

وتلقت حكومة مادورو معدات مهمة لصناعتها النفطية من إيران والتي حصلت في المقابل على خام وموارد أولية أخرى من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ولعبت إيران دورا حاسما في زيادة إنتاج فنزويلا من النفط في عام 2021.

وقال مادورو خلال مقابلة مع قناة الميادين الفضائية باللغة الإسبانية جرى بثها لاحقا في التلفزيون الحكومي الفنزويلي ”أنا ذاهب إلى طهران قريبا جدا في زيارة اقترحها الرئيس (إبراهيم) رئيسي حتى نلتقي شخصيا لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات جديدة … وتسريع عمليات التعاون“.

وفي بدية الشهر الجاري، أعلنت واشنطن مصادرة شحنات وقود وأسلحة متجهة من إيران إلى فنزويلا واليمن.

وجاء في بيان ”العدل االأمريكية“، أن ”الشحنة التي جرى اعتراضها في بحر العرب وجواره، تضمنت بشكل رئيس 171 صاروخ أرض- جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، جرى بيعها بنحو 27 مليون دولار تحولت للأعمال الخيرية“

وفي التفاصيل ”اعترضت البحرية الأمريكية أثناء عمليات أمنية بحرية روتينية في بحر العرب وما حوله، سفينتين، تبين أنهما تحملان أسلحة من إيران لجماعة الحوثي، و4 ناقلات ترفع علما أجنبيا تبين أنها تحمل منتجات بترولية متجهة إلى فنزويلا“.

وقال البيان إن ”واشنطن باعت المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر من المحكمة، وتم توجيه العائدات المالية البالغة نحو 27 مليون دولار، لصندوق ضحايا الإرهاب، في الولايات المتحدة“.

وفي ظل أزمة اقتصادية وسياسية تعصف في فنزويلا دأبت إيران على تهريب شحنات الوقود إلى فنزويلا، وفي أوكتوبر الماضي، أظهرت وثيقة من شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة أن شحنة حجمها 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية سيبدأ تفريغها في ميناء تابع للشركة.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية عززت إيران وفنزويلا التعاون العام الماضي.

وتلقت إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أغذية ومكونات لمصاف نفطية ومكثفات ووقود من إيران، في حين أرسلت نفطا خاما وسلعا أولية أخرى إلى حليفتها.