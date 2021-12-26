إسرائيل تمنح إقامات مؤقتة لـ 2440 سودانيًا من طالبي اللجوء

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، عن موافقة السلطات الإسرائيلية على منح 2440 سودانيًا من طالبي اللجوء لديها، إقامات مؤقتة.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، إن تل أبيب ”قررت منح إقامة لمدة 6 أشهر لطالبي اللجوء من السودان، ابتداءً من الأسبوع المقبل“.

وأضافت أنه ”تقرر منح اللاجئين السودانيين جميع الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون باستثناء الحق في التصويت“.

ولفتت إلى أنه ”يمكن تجديد الطلب بعد 6 أشهر، إذا أثبت مقدمو الطلبات أن حياتهم تتمحور في إسرائيل“.

وبينت أن ”هذا القرار يأتي بعد حكم أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في نيسان/ أبريل الماضي، يطالب دولة إسرائيل بمنح السودانيين الإقامة المؤقتة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر الحالي“.

ووفق ”تايمز أوف إسرائيل“، فإنه ”سيستفيد من هذا القرار حوالي 2440 شخصًا سودانيًا، من مدن دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق“، مشيرة إلى أن ”هؤلاء تقدموا بطلب اللجوء قبل تموز/يونيو 2017“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”إسرائيل، ستمنح بطاقة إقامة مؤقتة لكل طالبي اللجوء من محافظات السودان المنكوبة بالحرب، الذين دخلوا إسرائيل، قبل العام 2017، وسيتم تجديد الإقامة على أساس فردي“.

وقالت إن ”معظم اللاجئين السودانيين في إسرائيل فروا إليها بسبب الإبادة الجماعية في دارفور، العام 2003، وأقاموا منذ ذلك الحين دون وضع رسمي، وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية“.

وفي السياق ذاته، ذكرت أن ”ظروف طالبي اللجوء السودانيين ساءت منذ بداية جائحة كورونا، حيث فقد الكثير منهم العمل نتيجة الإغلاق المتكررة في إسرائيل“.

وتطرقت الصحيفة العبرية إلى أن ”اللاجئين السودانيين، لا يملكون مخصصات بطالة أو تأمين وطني يلجأون إليه، الأمر الذي جعل الكثيرين منهم في حالة اقتصادية يائسة“.

وختمت قائلة إن ”الوضع في السودان غير واضح بعد أن أطاح انقلاب عسكري في وقت سابق من هذا العام برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ثم تمت إعادة تنصيبه تحت إشراف عسكري في صفقة يعارضها كثيرون من السودانيين“.

ويعيش في إسرائيل نحو 6 آلاف سوداني معظمهم من طالبي اللجوء، ويوجد قسم كبير منهم في تل أبيب.

وبعض السودانيين الذين يُسمون ”متسللين“ نظرًا لدخولهم بصورة غير قانونية إلى إسرائيل، كانوا قصَّرًا لدى وصولهم، وفق تقرير سابق لوكالة ”فرانس برس“.