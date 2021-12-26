وفاة محارب الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الأسقف ديزموند توتو

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد وفاة ديزموند توتو رئيس أساقفة البلاد الحائز على جائزة نوبل للسلام وأحد أقطاب الكفاح من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء عن 90 عاما.

وكان الأطباء اكتشفوا إصابة توتو بسرطان البروستاتا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ودخل المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة للعلاج من التهابات تتصل بعلاجه من السرطان.

وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري. وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام، وكان يرأَس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.

وقال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا ”يفتح رحيل كبير الأساقفة الفخري ديزموند توتو فصلا آخر من فصول الحزن في توديع أمتنا لجيل من العظماء الذين تركوا لنا جنوب أفريقيا محررة“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكان ديزموند توتو صوت السود في جنوب أفريقيا في النضال ضد النظام العنصري الأبيض الذي أطاحت به الديمقراطية منذ نحو 30 عاما.

وتقاعد الأسقف ديزموند توتو منذ عام 2010، وكان آخر ظهور علني له في مايو/ أيار الماضي عندما تم تطعيمه ضد فيروس كورونا من على كرسي متحرك.

وديزموند توتو مدافع دؤوب عن حقوق الإنسان ومقرب من نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.

وحصل ديزموند توتو على جائزة نوبل عام 1984 تكريما لالتزامه ضد الفصل العنصري الذي ألغي عام 1994.

وتأثير توتو داخل المؤسسات الأنغليكانية قاده إلى عملية مصالحة، أطلق على بلاده اسم ”أمة قوس قزح“ وهو على قناعة بأن تجربة جنوب أفريقيا يمكن أن تساعد بقية العالم على فهم كيفية تجاوز النزاعات.

لكن هَوَسه بالصفح يندد به جيل جديد من مواطني جنوب أفريقيا، بالنسبة إليهم قدم السود الكثير من التنازلات في الانتقال نحو الديمقراطية ولم يطلبوا مساءلة بشكل كاف.

ولم يتردد ديزموند توتو ،أيضا، في السنوات الماضية في التنديد بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي ناضل بلا كلل ضد حكم الأقلية البيضاء، بسبب المحسوبيات بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري.

ولد توتو عام 1931 في مدينة صغيرة في ترانسفال، وعام 1975 أصبح أول عميد أسود للكنيسة الأنغليكانية في جوهانسبيرغ، وطوال سنوات الستينيات والسبعينيات اشتهر توتو بصوته العالي المناهض للعنصرية.