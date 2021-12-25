ترودو يدعو الغرب لتكوين جبهة موحدة ضد الصين

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في مقابلة أذيعت اليوم السبت، إن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين؛ لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض.

وأضاف ترودو أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون جلوبال: ”لقد كنا نتنافس، وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية“.

وأضاف: ”نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا، وتشكيل اتحاد قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من تفريقنا، ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض“.

وشهدت الأيام الأخيرة توترا في العلاقات بين الصين والغرب، على خلفية عدة ملفات اقتصادية وسياسية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين، بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان: ”نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار“.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، في وقت سابق، على مشروع قانون يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانغ الصيني؛ لمعاقبة بكين على ”تسخير الأيغور وجماعات مسلمة أخرى“ في أعمال الإنشاءات.

وأحيل مشروع القانون إلى البيت الأبيض، إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح نافذا، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي عليه بالإجماع.

ولم يكن هذا الإجراء الوحيد الذي اتخذته واشنطن، فقد أعلنت في وقت سابق، أيضًا، مقاطعتها الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية في بكين؛ بسبب ما تصفه بإبادة الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ (شمال غربي الصين).

وقال البيت الأبيض آنذاك إن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والدورة البارالمبية في بكين؛ نظرًا لمواصلة ما وصفها بالإبادة والجرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.