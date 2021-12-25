"طالبان" تحل الهيئة المستقلة للانتخابات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قررت حكومة حركة طالبان في أفغانستان حل الهيئة المستقلة للانتخابات التي أنشأها النظام السابق، بسبب عدم الحاجة للهيئة حاليا، بحسب متحدث باسم الحركة.

وإضافة إلى هيئة الانتخابات، حلّت طالبان هذا الأسبوع لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، إحداهما للسلام والأخرى للشؤون البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة بلال كريم، إنه ”في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات. في حال شعرنا بالحاجة، فإنه يمكن للإمارة الإسلامية إعادتها“.

أنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2006 بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001)، وكلفت بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات تشنّها حركة طالبان.

بدوره، قال أورنغزيب الذي ترأس الهيئة حتى سقوط نظام أشرف غني: ”إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تماما أن مشاكل أفغانستان لن تحل أبدا لأنه لن تكون هناك انتخابات“، مستنكرا القرار الذي ”اتخذ بشكل متسرّع“.

كما قال المسؤول الكبير في النظام السابق حليم فدائي، إن القرار أظهر أن ”طالبان لم تتغير وأنها لا تؤمن بالديموقراطية“.

وأضاف: ”إنها تصل إلى السلطة عبر الرصاص وليس عبر صناديق الاقتراع“.

واستولت حركة طالبان على السلطة في 15 آب/أغسطس الماضي، بعد أن أطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها فيما أكملت القوات الأجنبية انسحابها السريع من البلاد بعد عقدين من الحرب.

واستبدلت حركة طالبان بعيد توليها السلطة وزارة شؤون المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي وقت سابق من شهر كانون الأول الجاري، أقرت الولايات المتحدة رسميا، إعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان، من العقوبات الأمريكية، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات إلى أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو 6 ملايين دولار للحركة من أجل الأمن.

وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان.

وبعد تصنيف طالبان كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها.