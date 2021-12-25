مصدر: اتفاق "روسي - ألماني" على عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث التوتر في أوكرانيا

قال مصدر حكومي ألماني، اليوم السبت، إن مسؤولين حكوميين بارزين من ألمانيا وروسيا اتفقا على عقد اجتماع مباشر الشهر القادم في محاولة لتخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأوضح المصدر، أن ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس وديمتري كوجاك المفاوض الروسي الخاص بملف أوكرانيا اتفقا على الاجتماع بعد محادثة هاتفية مطولة بينهما يوم الخميس الماضي.

ولم تصدر الحكومة الألمانية أي تعليق رسمي بهذا الشأن، كما أحجم متحدث باسم كوجاك عن التعليق.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية عدة اتصالات هاتفية بين زعماء غربيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا والمخاوف من غزو محتمل.

وبين محللون أن عقد اجتماعات مباشرة بين مسؤولين حكوميين روس وغربيين أمر نادر الحدوث، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع الرئيس بوتين في جنيف في حزيران/ يونيو الماضي.

ومع بداية الشهر الجاري، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بحثت مع مسؤولين أوروبيين، حشد روسيا لقواتها العسكرية عند الحدود الأوكرانية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حينها، أجرى وزيرها أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيًا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، تناول معه فيه التصعيد الروسي ضد أوكرانيا.

وأوضح البيان أن ”المسؤولين ناقشا الاجتماع المرئي الذي انعقد مؤخراً بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وخيارات الناتو ردا على العدوان الروسي المتصاعد ضد أوكرانيا“.

ولاحقا، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا ذكرت فيه أن بلينكن أجرى مباحثات مماثلة مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لافتة إلى أن الوزير بلينكن ورئيس المجلس، شارل ميشيل، كررا دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها“.

وتابع بيان الخارجية الأمريكية قائلاً: ”كما شاركا مخاوفهما بخصوص حشد روسيا لقواتها حول أوكرانيا“، وشددا على ”أنه سيكون من الأفضل لموسكو، خفض التصعيد، وعودة الدبلوماسية لحل الصراع في دونباس (شرقي أوكرانيا)، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك“.