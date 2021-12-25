"ناشيونال إنترست": روسيا تسعى لسد فجوة قدراتها مع الدفاعات الجوية الأمريكية قصيرة المدى

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتحرك بسرعة لمضاهاة نجاح نظيره الأمريكي في مجال أسلحة الدفاع الجوي قصيرة المدى.

وأشارت المجلة، إلى أن ”روسيا تقوم حاليا بتسليح مركباتها المدرعة بصواريخ تطلق من الأرض مصممة لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار أو حتى صواريخ كروز أثناء التحرك في ساحات القتال“.

ونقلت المجلة عن وكالة أنباء ”تاس“ الروسية، قولها في بيان، إن المركبات المدرعة الروسية من طراز ”Tigr-M سيتم تسليحها قريبًا بأنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز ”Gibka-S“ المتطورة.

وقال البيان: ”يمكن لنظام Gibka-S للدفاع الجوي قصير المدى المجهز بأربعة صواريخ أن يواجه بنجاح الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار وصواريخ كروز والأسلحة عالية الدقة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية في أي وقت من اليوم وفي رؤية محدودة“.

ولفتت ”ناشيونال إنترست“، إلى أن ”Gibka-S“ أثبتت سابقًا فعاليتها خلال تجارب ميدانية ضد الأهداف الجوية أثناء تحركها بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وقالت في تقريرها، إن ”التحرك الروسي لتسريع عملية إنتاج تلك الأسلحة الخاصة بها يعكس حالة تهديد عالمية ملحة تتعلق بانتشار تكنولوجيا الطائرات دون طيار الهجومية وأنواع الهجمات التي يمكن أن تقوم بها عند تقدم القوات المدرعة“، موضحة أنه ”يمكن للطائرات دون طيار منخفضة الارتفاع، وخاصة المسلحة منها أو التي تعمل كمتفجرات، أن تسبب مشاكل خطيرة للقوات البرية سريعة التقدم خلال الحرب“.

وأشارت المجلة، إلى أن ”معظم المركبات المدرعة في الجيش الروسي، مثلها مثل الولايات المتحدة، على الأرجح مصممة للقتال ضد قوة برية تتقدم على الأرض، ما يعني أن تلك الأسلحة تمثل أهمية كبيرة في التحضير لنوع متعدد المجالات وتنسيق جو-أرض لحرب مستقبلية“.

وأضافت: ”من المثير للاهتمام أن الجهود الروسية في هذا المجال بدأت للتو في الظهور، ويبدو أنها متأخرة عدة سنوات عن برنامج الدفاع الجوي القصير المدى الأمريكي الذي ينشر الآن مركبات Stryker المسلحة بصواريخ HELLFIRE لتدمير طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار وطائرات أخرى“.

وبحسب التقرير، لا يُعرف الكثير عن نظام ”Gibka-S“ الروسي ما يعني صعوبة مقارنته بصواريخ ”Stinger وHellfire وJavelin“ التي يتم حاليا تركيبها على مركبات Stryker التابعة للجيش الأمريكي.

وتابعت ”ناشيونال إنترست“: ”من الواضح أن هذا الجهد هو محاولة لموازاة أو تحدي البرنامج الأمريكي بطريقة تكتيكية أو استراتيجية، وربما أدركت روسيا أنها، مثل الولايات المتحدة، تفتقر إلى نوع القدرة الدفاعية قصيرة المدى المتنقلة اللازمة للحرب الآلية“.

وكشفت المجلة نقلا عن خبراء عسكريين، أن الجيش الأمريكي يستكشف أنواعا مبتكرة من دفاعات الطائرات دون طيار التي تطلقها ”Stryker“، والتي يتم إطلاقها بواسطة جيل جديد من أجهزة الاستشعار والرادار والاستهداف وتكنولوجيا التحكم القادرة على تحديد ومهاجمة الطائرات دون طيار التي تقترب كثيرا وحتى الأسراب منها“.