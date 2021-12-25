إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم

أفاد شهود عيان بأن المتظاهرين في العاصمة السودانية، اليوم السبت، تعرضوا لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن.

وكان متظاهرون قد خرجوا ظهر، اليوم السبت، في احتجاجات على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات الانتقالية.

ونزل آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى؛ احتجاجا على الحكم العسكري، في ظل قطع للاتصالات والإنترنت.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد شهرين من الانقلاب وأعمال قمع خلفت 48 قتيلا، بحسب ”فرانس برس“.

وقال شهود في الخرطوم، إن الجنود وقوات الدعم السريع انتشروا بأعداد كبيرة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.

وقالت وكالة السودان للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للبلاد، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور، مساء أمس الجمعة؛ ترقبا للاحتجاجات.

وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية: ”الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات، مع التأكيد على حق التظاهر السلمي“.

وكانت خدمات الإنترنت قد تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح السبت، قبيل انطلاق المظاهرات.

وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان لرويترز، إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع.

وحث الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس السلطات السودانية على عدم الوقوف في طريق المظاهرات المزمعة، اليوم السبت.

وقال: ”حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول بلا أي عوائق إلى الإنترنت. وطبقا للمعاهدات الدولية يجب ألا يُلقى القبض على أحد لاعتزامه الاحتجاج سلميا“.

وفي دارفور، طلب الحاكم مني مناوي من المواطنين الكف عن نهب مكاتب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت مصادر لرويترز، إن أصوات أعيرة نارية دوت في المكاتب صباح اليوم السبت.

ونظم الآلاف مسيرة، يوم الأحد الماضي، إلى القصر الرئاسي، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والأعيرة النارية لتفريق المحتجين الذين حاولوا بدء اعتصام.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، أن 48 شخصا قُتلوا في قمع قوات الأمن للاحتجاجات منذ الانقلاب.