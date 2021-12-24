طهران: ليس لدينا خطط لاستخدام الطاقة النووية في المجال العسكري

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مساء الجمعة، إن بلاده ليس لديها أي خطط لاستخدام الطاقة النووية في المجال العسكري، جاء ذلك ردًا على تنديد بريطانيا بقيام الحرس الثوري باستخدام صواريخ باليستية في مناورات عسكرية.

وأوضح خطيب زادة في بيان صحفي أنه ”لا توجد لدى إيران أي خطط للاستخدام العسكري للطاقة النووية، ولا تريد تصميم برنامجها الصاروخي من أجل ذلك“.

وأضاف: ”يعرف البريطانيون أكثر من أي شخص آخر أن برنامج الصواريخ الإيرانية لا علاقة له بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأن إيران لا تحصل على إذن أحد لبرنامجها الدفاعي ولن تتفاوض بشأنه“.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: ”البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا، كما يتضح من عمليات التفتيش التي استمرت لآلاف الساعات، والتقارير العديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، على حد قوله.

وكانت الخارجية البريطانية قالت، الجمعة، في بيان لها إنها ”تدين إطلاق الصواريخ الباليستية خلال مناورات عسكرية للحرس الثوري“، ووصفته بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وذكر البيان أن ”القرار 2231 يحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية“.

وتم تمرير القرار من قبل مجلس الأمن بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2015، وتعليق جميع قرارات مجلس الأمن السابقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن، الجمعة، إطلاقه 16 صاروخًا باليستيًا بمديات مختلفة دفعة واحدة في المرحلة الأخيرة من تمرين عسكري أطلق عليه اسم ”الرسول الأعظم 17″، وتبعها بإطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الهجومية.

وبدأت المناورات العسكرية الواسعة، الإثنين الماضي، جنوب إيران على امتداد سواحل المياه الخليجية.

وفي اليوم الأخير من المناورات العسكرية، وجّه كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس أركان القوات المسلحة، تهديدات ضد إسرائيل.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن المناورات ”إنذار جاد وحقيقي وميداني لتهديدات مسؤولي النظام الصهيوني بالحذر من أخطائهم“.

كما أشار اللواء محمد باقري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى ”التهديدات الإسرائيلية“ كسبب للمناورة، وقال إن ”الصواريخ الـ16 التي أصابت الهدف في نفس الوقت هي جزء صغير من مئات الصواريخ التي يمكنها إصابة أي هدف تنوي الدولة قتاله“.