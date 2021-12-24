عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة.

وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي البلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية إن ”لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها“.

وأضاف: ”ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين“.

وتابع عون: ”من المؤكد أن التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا، لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام“.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن ”التغيير بحاجة إلى وقت“، على حد تعبيره.