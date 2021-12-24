السجن 4 أعوام لمطلق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حكم، اليوم الجمعة، على رجل أطلق النار على السفارة السعودية في هولندا، العام الماضي، بالسجن 4 أعوام، لكن القضاة أكدوا أنه لا دافع ”إرهابيًا“ لديه، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأطلق الرجل البالغ من العمر 41 عامًا، والذي تم التعريف عنه فقط، على أنه ”محمد. أ“ النار 29 مرة بمسدس من طراز ”غلوك“ على السفارة في مدينة لاهاي الهولندية في وقت مبكر، من 12 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

ولم يصب أحد بأذى خلال واقعة إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا، ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني من الصدمة.

وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان: ”تقضي المحكمة بسجنه 4 أعوام“، لكنهم اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن ”محمد. أ“ كان لديه دافع ”إرهابي“ للهجوم.

وأضافوا أنه ”يعاني مشاكل نفسية بينها أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية“.

وأضاف القضاة: ”قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن شوه المبنى“.

وتابعوا: ”كل هذا يؤدي إلى خلاصة مفادها أن المحكمة لا ترى أنه ثبت أن المشتبه به تصرف بنية إرهابية“.

ومع ذلك، قال القضاة، إنه ”أثناء احتجازه سيتلقى، محمد، علاجًا إلزاميًا لمشاكله النفسية“.

وجاء إطلاق النار غداة انفجار قنبلة خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في حضور دبلوماسيين أجانب في مدينة جدة السعودية.

وحققت الشرطة الهولندية لتحديد ما إذا كان الحادثان مرتبطين.