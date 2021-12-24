روسيا تعلن إلقاء قنبلة حارقة على قنصليتها في أوكرانيا وتصفه بـ"عمل إرهابي"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن شخصًا ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في لفيف بأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجًا رسميًا على الهجوم الذي وصفته بأنه ”عمل إرهابي“.

واستدعت الخارجية الروسية مسؤولًا أوكرانيًا وطالبت السلطات الأوكرانية بتقديم اعتذار.

وقالت الشرطة الأوكرانية في لفيف، إنها فتحت تحقيقًا في الحادث الذي وصفته بأنه حادث ”من أعمال الشغب“.

إلى ذلك، كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة أن روسيا عملت على تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل في الوقت نفسه الضغط على الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

ولم يتسنَ لـ“رويترز“ التحقق على نحو مستقل من أحدث الصور التي التقطتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز“ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا.

وأكد الكرملين، يوم الجمعة، أنه يحتفظ بحق تحريك قواته في الأراضي الروسية طبقًا لما تقتضيه الضرورة، مضيفًا أن ”الدول الغربية تقوم بمناورات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية“.

ويتهم قادة الولايات المتحدة، وأوروبا، وأوكرانيا، روسيا بحشد قواتها مجددًا قرب الحدود الأوكرانية، منذ تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد حشد سابق، في نيسان/أبريل، وحينها نشرت ”ماكسار“ صورًا لذلك أيضًا.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وغيره من القادة إن موسكو على ما يبدو تدرس شن هجوم على أوكرانيا، بحلول الشهر المقبل، وهو ما نفته موسكو مرارًا.

وكشفت الصور المنشورة في وقت متأخر، أمس الخميس، قاعدة في القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وقد تكدست بها مئات من المركبات المدرعة والدبابات، حتى 13 كانون الأول/ديسمبر.

وكشفت صورة التقطها القمر الصناعي لنفس القاعدة، في تشرين الأول/أكتوبر، القاعدة وهي شبه خاوية.

وقالت ماكسار في بيان إنه ”على مدى الشهر المنصرم رصدت صورنا عالية الدقة عددًا من عمليات الانتشار الروسية الجديدة في القرم، وكذلك في عدة مناطق تدريب غرب روسيا على الحدود الأوكرانية“.

وأشارت إلى زيادة النشاط في 3 مواقع في القرم و 5 في غرب روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال، أمس الخميس، إن روسيا ترغب بتجنب النزاع، لكنها تحتاج إلى ردٍ ”فوري“ من الولايات المتحدة وحلفائها على مطالبها بضمانات أمنية.

وذكرت موسكو أنها تتوقع إجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين بهذا الشأن في مستهل، كانون الثاني/يناير، في جنيف.

وردًا على سؤال الجمعة، بشأن تعزيزات القوات الروسية قرب أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتحرك للدفاع عن أمنها.

وأضاف: ”تحرك روسيا قواتها داخل أراضيها على خلفية تحركات عدائية من خصومها في حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة، وعدة بلدان أوروبية، الذين يجرون مناورات لا لبس فيها قرب حدودنا“.

وتابع: ”اضطرنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات معينة لضمان أمننا“.

وكشفت صور أخرى لـ“ماكسار“ تعزيزًا للقوات في سولوتي في روسيا قرب الحدود الأوكرانية، حيث أظهرت الصور الملتقطة، في بداية كانون الأول/ديسمبر، تركيزًا أكبر للمعدات العسكرية مقارنة بأيلول/سبتمبر.