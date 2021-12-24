قائد الحرس الثوري: مناوراتنا الحربية رسالة تهديد لقادة إسرائيل

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن ”المناورات التي يجريها الحرس الثوري في المدن الساحلية المطلة على الخليج وبحر عُمان رسالة جادة وواضحة لتهديدات قادة إسرائيل“.

وأضاف سلامي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني في آخر يوم من مناورات ”الرسول الأعظم الـ17″، أن ”مناورات الحرس الثوري رسالة واضحة وتحذير جاد وحقيقي وميداني نرد فيها على تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي“.

وبين أن ”ما يفصل بين عملياتنا العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط، وعلى الصهاينة مراقبة أخطائهم وفي حال ارتكابهم أي خطأ سنقطع أيديهم“.

وأشار إلى أن ”هذه المناورات هي تحذير جاد وحقيقي وميداني لتهديدات مسؤولي النظام الصهيوني بالحذر من أخطائهم“، على حد تعبيره.

وفي آخر يوم للمناورات، أطلق الحرس الثوري الإيراني 16 صاروخًا بالستيا في آن واحد خلال المناورات، بينما أكدت قيادة القوات المسلحة الإيرانية ”أن كل الصواريخ أصابت أهدافها وبدقة عالية“.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات ”الرسول الأعظم“ في نسختها 17 في 3 محافظات جنوب البلاد، هي هرمزغان وبوشهر وخوزستان، وشاركت فيها وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك بعض الوحدات الشعبية.

وتأتي التصريحات الإيرانية ضد إسرائيل، بينما صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية دفاع إضافية، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران، وفق صحيفة ”يسرائيل هيوم“.

وفي الأسابيع الأخيرة، دخل التهديد الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية مرحلة جديدة، وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للعمليات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس تعليمات إلى القوات الإسرائيلية بالاستعداد لخيار عسكري في مواجهة الأنشطة النووية الإيرانية مع بذل جهود دبلوماسية لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غانتس قال للصحفيين على هامش قمة المجلس الإسرائيلي الأمريكي في فلوريدا في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ”إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لضربة عسكرية على إيران، وأنه أبلغ واشنطن بهذه الخطوة“.

لكن الصحيفة الأمريكية نقلت عن عدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين وكبار الخبراء قولهم إن ”إسرائيل ليست لديها القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر أو حتى يؤخر برنامج إيران النووي، على الأقل في القريب العاجل“.