تقرير: روسيا قد تصبح مستوردا رئيسيا للطائرات دون طيار من تركيا

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن روسيا قد تصبح مستوردا رئيسيا للطائرات دون طيار من تركيا، والتي اشترتها أوكرانيا مؤخرا.

وأشارت المجلة إلى أن روسيا زادت في الفترة الأخيرة من وارداتها من الأسلحة، وأن هناك تقارير بأن موسكو قد تكون على وشك أن تصبح زبونا رئيسيا للمعدات العسكرية التركية، خاصة للطائرات دون طيار.

ونبٌهت المجلة إلى أن تركيا أصبحت الآن منتجًا ومستخدمًا رئيسيًا للأنظمة الجوية غير المأهولة (الدرون)، وأن ذلك أتاح لها أيضا زيادة صادراتها من تلك المعدات، مضيفة أن شركة صناعة الطيران التركية (TAI) بدأت في تطوير طائرات دون طيار في عام 2013 بعد توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأوضحت أن تركيا طورت لاحقًا طائرة ”Anka-S “ وهي مماثل تقريبًا لطائرة ”Reaper“ دون طيار التابعة لسلاح الجو الأمريكي، مشيرة إلى أن طول ”Anka-S “ يبلغ حوالي 26 قدمًا مع حمولة تبلغ 400 رطل تقريبًا، وتحمل ”Anka-S “ رادارًا بفتحة اصطناعية ورادارًا يتحرك على الأرض للكشف عن الأهداف الأرضية وتحديدها وتتبعها.

ولفتت المجلة إلى أن طائرات تركية مسلحة دون طيار استخدمت لتدمير عدة مركبات دفاع جوي روسية الصنع تعمل في سوريا، مشيرة إلى أنه رغم نفي موسكو تلك التقارير إلا أن ذلك لم يمنع روسيا من التعبير عن اهتمامها بالطائرات دون طيار التركية.

وفي تصريحات الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا توجد مشكلة في بيع الطائرات المسيرة أو غيرها من الأسلحة التركية إلى روسيا.

وبحسب المجلة كانت النقطة الشائكة أنه في عام 2019 باعت تركيا طائراتها دون طيار إلى أوكرانيا التي تعتزم تزويد الطائرات بالذخائر الدقيقة الموجهة.

وقال المدير العام لشركة ”Ukrspetsexport “ الأوكرانية، فاديم نوزدريا، في أواخر عام 2020، إن كييف مهتمة أيضًا بالإنتاج المشترك للطائرات دون طيار مع تركيا.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد ما يقرب من عامين من التدريب بدأت أوكرانيا استخدام تلك الطائرات، بما فيها مهمات استطلاع فوق منطقة ”دونباس“ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المجلة: ”على الرغم من استخدام تلك الطائرات في مهمات جوية إلا أن أوغلو أكد أن الصفقة مع أوكرانيا يجب ألا تقف في طريق البيع المحتمل لروسيا، وأنه إذا كانت روسيا بحاجة إلى شراء المنتجات التركية فيمكنها شراؤها، تمامًا مثلما اشترت تركيا سابقًا صواريخ إس- 400 للدفاع الجوي الروسية“.

كما أكد جاويش أوغلو مجددًا أن تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن شراء الفوج الثاني من صواريخ إس- 400 رغم احتجاج الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف ”الناتو“، بحسب المجلة.