كوريا الجنوبية تصدر عفوا عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، التي تقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.

وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصا تلقوا عفوا خاصا تم منحه ”لمعالجة أزمات اجتماعية“، وفق ما قال وزير العدل كارك بيوم-كاي، للصحافيين.

وكانت بارك أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية عام 2013، حيث قدمت نفسها على أنها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها إلى السلطة.

وبعد أقل من أربع سنوات تم عزلها من منصبها بعد ظهور فضيحة فساد أدت إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع.

وتقضي الرئيسة السابقة البالغة 69 عاما حكما بالسجن مدة 20 عاما بعد إدانتها بتلقي رشى وإساءة استخدام السلطة، إضافة الى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وكشفت فضيحة الفساد عن صلات مشبوهة بين الشركات الكبرى والطبقة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تم اتهام بارك وصديقتها الحميمة شوي سون-سيا، بتلقي رشى من شركات بينها سامسونغ.

وأدت الاحتجاجات ضد بارك وحزبها المحافظ، إلى إعطاء دفع لمون جاي-ان، ذي الميول اليسارية للوصول إلى سدة الرئاسة.

وقال نواب معارضون إن بارك كون هيه، عانت من مشاكل صحية في السجن وخضعت لجراحة في الكتف.

وجاء قرار العفو، بعد دعوات كثيرين من الأنصار والسياسيين بحزب سلطة الشعب، وهو حزب محافظ يمثل المعارضة الرئيسية، للعفو عن بارك كون هيه، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر آذار/ مارس المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى نتائج متقاربة للسباق بين لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، ويون سوك-يول، مرشح حزب سلطة الشعب.