الصين: القانون الأمريكي الذي يحظر الواردات من شينغ يانغ "انتهاك خطير" للقانون الدولي

قالت السفارة الصينية في واشنطن، إن القانون الأمريكي الذي يحظر الواردات من إقليم شينغ يانغ، ”انتهاك خطير“ للقانون الدولي.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن وقع يوم الخميس، على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينغ يانغ الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، ليتحول بذلك إلى قانون.

وتعليقا على توقيع مشروع القانون، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغ يو، إن القانون ”يتجاهل الحقيقة ويشوه بخبث وضع حقوق الإنسان في شينغ يانغ“.

وأضاف المتحدث ليو بينغ يو، في بيان: ”هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية وتدخل فج في شؤون الصين الداخلية تدينه بكين بقوة وترفضه بشدة“.

ويأتي قانون منع العمل القسري للويغور، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس هذا الشهر، في إطار رد واشنطن على طريقة معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة التي تعتبرها واشنطن إبادة جماعية.

وأقر الكونغرس الإجراء بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.

ويضع التشريع التوافقي افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينغ يانغ تم صنعها بالسخرة من أجل حظر مثل هذه الواردات ما لم يثبت عكس ذلك. وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم معسكرات احتجاز للويغور وأقليات مسلمة أخرى.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينغ يانغ، وهو منتج كبير للقطن ويزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن موافقة بايدن على القانون تؤكد ”التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمالة القسرية بما يشمل إطار الإبادة الجماعية المستمرة في شينغ يانغ“.

وأضاف بلينكن: ”وزارة الخارجية ملتزمة بالعمل مع الكونغرس وشركائنا في الوكالات المختلفة لمواصلة التصدي للعمالة القسرية في شينغ يانغ وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان“.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، حظر جميع منتجات القطن والطماطم من شينغ يانغ.

وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حينها قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو تسعة مليارات دولار، وواردات منتجات الطماطم بعشرة مليارات في العام السابق.