مصرع 4 مهاجرين في تحطم قارب قبالة سواحل اليونان.. ومحاولات لإنقاذ 90 آخرين

لقي 4 مهاجرين على الأقل، مصرعهم، بعد تحطم قاربهم على شاطئ جزيرة صغيرة إلى الشمال من جزيرة ”أنتيكيثيرا“، يوم الخميس، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وقال خفر السواحل اليوناني، إن عملية انطلقت لإنقاذ حوالي 90 شخصا آخرين.

واليونان تشكل واحدة من الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وحادث تحطم قارب المهاجرين يوم الخميس هو الثاني من نوعه في بحر إيجه هذا الأسبوع، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثاني عن العشرات من طالبي اللجوء الذين يُخشى أنهم مفقودون بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة فوليجاندروس.

وأنتيكيثيرا وفوليجاندروس ليستا على الطريق المعتاد للمهاجرين، وقال مسؤولون إن القاربين اللذين انطلقا من تركيا كانا متجهين صوب إيطاليا على الأرجح.

ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حادث تحطم قارب المهاجرين قبالة فوليجاندروس بأنه ”الأسوأ“ في بحر إيجه هذا العام.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا هذا العام.