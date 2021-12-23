الخارجية الأمريكية: حسن إيرلو والجنرال شهلائي شخصان مختلفان

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أي صلة بين سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو الذي توفي مؤخرا، والجنرال في فيلق القدس عبد الرضا شهلائي، المطلوب للولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بعثته لها إذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية فيما إذا كان حسن إيرلو هو ذاته الجنرال عبد الرضا شهلائي: ”إنهما شخصان مختلفان، والمكافأة التي وضعت لتزويد الولايات المتحدة بأي معلومات تؤدي إلى اعتقال شهلائي، لا تزال قائمة“.

وأعلنت إيران، الإثنين الماضي، عن وفاة حسن إيرلو، جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد نقله من صنعاء إلى طهران عبر طائرة عراقية.

وأثيرت حالة من الشك والجدل حول الهوية الحقيقية لإيرلو، وذلك بعد أن نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية معلومة قالت إنه هو ذاته عبد الرضا شهلائي، قبل أن تحذفها لاحقا، الأمر الذي أثار جدلا حول هوية إيرلو الحقيقية.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في ردها المكتوب على استفسارات إذاعة ”صوت أمريكا“، إنها ”على علم بتقارير وفاة السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو بسبب كوفيد 19″، لكنه شخص مختلف عن عبد الرضا شهلائي.

وأضافت أن ”المكافأة التي وضعت لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال عبد الرضا شهلائي لا تزال قائمة“.

وعبد الرضا شهلايي مطلوب من قبل حكومة الولايات المتحدة، وقد حددت واشنطن 15 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله والشبكة التي كانت تحت قيادته، كما وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات.

وبحسب موقع ”المكافآت من أجل العدالة“ التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن عبد الرضا شهلائي، ”قائد رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ولديه تاريخ طويل في استهداف المواطنين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم“.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، مراسم دفن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا بعد نقله إلى طهران، بحسب ما أعلن النظام الإيراني.

وكان حسن إيرلو ذهب سراً إلى اليمن في أواخر العام 2020، هو أحد قادة الحرس الثوري وله صلات قوية مع مليشيات حزب الله اللبناني.

ووضعت الحكومة الأمريكية حسن إيرلو على قائمة العقوبات في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.