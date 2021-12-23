صحيفة: سوليفان ناقش في إسرائيل "خطة بديلة" بحال فشل مفاوضات فيينا

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، عرضت على إسرائيل خلال زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ”خطة بديلة“ في حال فشلت المحادثات بشأن النووي الإيراني، في فيينا.

وذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ العبرية، أن الولايات المتحدة ”وضعت خطة لفرض عقوبات على إيران، إذا فشلت المحادثات في فيينا، حيث نقلها مستشار الأمن القومي الأمريكي للقيادة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية“.

وقالت الصحيفة، إنه ”في حال فشل المحادثات في فيينا، فمن المتوقع أن تنضم القوى العظمى المشاركة إلى خطة العقوبات التي سيتم فرضها على إيران“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الخطة البديلة تشمل تشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الصادرات والواردات النفطية“.

كما ستشمل خطة العقوبات، إدانة إيران في مجلس الأمن الدولي، وفرض عقوبات شخصية على كبار أعضاء القيادة الإيرانية، بالإضافة إلى سلسلة أخرى من العقوبات لم تذكرها الصحيفة العبرية.

وأكدت الصحيفة أنه ”يجب التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة ستستأنف المحادثات مع إيران في فيينا في الأسابيع القليلة المقبلة، وليس لديها نية لمعاقبة إيران“.

وأضافت: ”فقط إذا فشلت المحادثات النووية، قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى هذه الخطة البديلة، التي تتمثل بإجراءات عقابية صارمة ضد طهران“.

ولفتت إلى أن ”السيناريو الحالي الأكثر ترجيحاً هو أن واشنطن والمجتمع الدولي أمامهم أسابيع قبل الذهاب نحو الخطة البديلة في مواجهة إيران“.

وكان كل من الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس، اللذان التقيا مع المستشار سوليفان، شددا على أهمية حرمان إيران من محاولة كسب الوقت.

وقال الرئيس الإسرائيلي، خلال حفل تخرج لسلاح الجو الإسرائيلي، هذا الأسبوع، إن ”إيران قنبلة موقوتة“.

ودعا هرتسوغ المجتمع الدولي ”إلى عدم الانخداع وعدم أخذ التهديد الإيراني على محمل الجد“، مشيرا إلى أنه ”يجب تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي“.

وفي السياق ذاته، أكد غانتس، أن ”إيران تلعب لكسب الوقت“، معتبرا أن ”هناك مسؤولية مشتركة، للقوى العظمى والشرق الأوسط، لقلب الساعة ضد إيران“.