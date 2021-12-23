الحكومة الأثيوبية: الجيش لن يدخل تيغراي في الوقت الراهن

قال متحدث باسم الحكومة الأثيوبية، يوم الخميس، إن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيغراي شمالي البلاد، في الوقت الراهن، وستبقى بدلا من ذلك في منطقتين ”حررتهما“ في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد يوم من قول مصادر في منظمات إغاثة إن ضربات جوية استهدفت محطة طاقة رئيسية في الإقليم المتمرد.

لكن المتحدث باسم الحكومة ليغيسي تولو، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا يشكل الحزب الحاكم في الإقليم، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أي تهديد.

وأضاف ليغيسي: ”حسب تقييمنا الحالي، فقد تعرض العدو لضربات شديدة ولم يعد قادرا على تنفيذ تطلعاته“.

وكانت الحكومة الأثيوبية، أكدت الثلاثاء الماضي، أن ”القوات المسلحة تواصل إخراج قوات إقليم تيغراي الشمالي المتمردة من إقليمي أمهرة وعفر المجاورين“.

ورفضت بيلين بيان قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر، وعرضت ما قالت إنها سلسلة من الانتصارات العسكرية للجيش على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حربا ضد الحكومة الاتحادية وحلفائها في أثيوبيا، منذ أكثر من عام.

وقالت وسائل إعلام إقليمية ومصادر في منظمات إغاثة هناك، إن غارة جوية أصابت الأربعاء الماضي محطة طاقة في مقلي عاصمة الإقليم، وقال أحد المصادر إن زملاء له كانوا في المستشفى ومعهم عمال مصابون من المحطة.

وقالت مصادر منظمات الإغاثة، إن الكهرباء انقطعت في أنحاء مقلي بعد الضربة الجوية.

وكانت الولايات المتحدة أعربت يوم الإثنين الماضي، عن أملها في أن يؤدي الانسحاب الذي أعلنه متمردو إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، إلى ”فتح الباب“ أمام الدبلوماسية، بهدف وضع حد للنزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: ”إذا كنا نشهد فعلا انسحابا لقوات تيغراي إلى منطقة تيغراي، فهذا أمر نرحب به ونأمل أن يفتح ذلك بابا أوسع للدبلوماسية“.

وأضاف برايس: ”لطالما طالبنا بوقف الأعمال الحربية ولا سيما عودة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي إلى تيغراي“، والعمل على ”حل للنزاع عبر التفاوض“.