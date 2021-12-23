ألمانيا تدعو المغرب لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بأسرع ما يمكن

رحبت الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا اليوم الخميس، بما وصفتها بـ ”إشارات التهدئة“ التي قدمتها المغرب لطي الأزمة الدبلوماسية بين برلين والرباط، داعية إلى استئناف العلاقات بأسرع ما يمكن.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أنه ”ينبغي أن تعود البعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين، بأسرع ما يمكن، إلى قنواتها المهنية المعتادة للتواصل“.

وأضافت الوزارة أنه ”يجب الآن دفع العلاقات الألمانية المغربية للأمام من خلال الحوار“.

ويوم الأربعاء، رحبت الخارجية المغربية بالإشارات الألمانية الصادرة عن الحكومة الجديدة، التي شملت موقفا مؤيدا من ألمانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء، معتبرة أن ذلك يتيح استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، حينها إن الرباط ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها، مؤخرا، الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا.

وأوضح البيان أن من شأن هذه التصريحات أن ”تُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين في الرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي“.

كما أشارت الوزارة إلى أن ”المملكة المغربية تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل“.

وجاء الموقف المغربي بعد إشادة وزارة الخارجية الألمانية بدور المملكة كحلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب، مشيرة إلى أن المغرب ”شريك محوري للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال أفريقيا“.

وكان المغرب قد استدعى سفيره في برلين في أيار مايو للتشاور بسبب ”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة“، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة ”البوليساريو“ باستقلالها.

وعبّر المغرب حينها عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الذي عقد في العام 2020 بشأن ليبيا، معتبرا أن في ذلك ”عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية“، بعد كل ”الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.