اتهام رئيس "الموساد" السابق بتسريب أسرار الدولة لعشيقته يثير الجدل في إسرائيل

تسببت التسريبات الإسرائيلية حول علاقة جمعت رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، ومضيفة طيران، متزوجة من رجل أعمال يدعى غاي شيكر، فيما يشبه العاصفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

ودفعت القضية أيضًا اثنين من الإعلاميين الإسرائيليين، أحدهما مقدم البرنامج الذي ينسب إليه هذا التسريب، إلى توجيه تهديدات متبادلة وعلنية بينهما عبر موقع ”تويتر“.

وكشفت قناة ”أخبار 13“ العبرية قبل أيام، عبر برنامج التحقيقات ”هاماكور/ المصدر“، تورط كوهين في علاقة عاطفية مع مضيفة جوية، وأكّدت أنه كشف أسرارًا استخبارية لعشيقته، عن عمليات نفذها ”الموساد“ حول العالم.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ردود فعل واسعة حول هذا التسريب، الذي يتزامن أيضًا مع الضجة المثارة حول تكرار إدلاء مسؤولين استخباريين وعسكريين إسرائيليين بتصريحات تحمل معلومات يبدو أنها تمس بالأمن القومي لإسرائيل.

وعلى عكس التحقيق الأصلي في قناة ”أخبار 13″، كشف بعض النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، اسم المضيفة الجوية التي نشأت بينها وبين كوهين علاقة عاطفية، فضلًا عن صورها.

مؤيدون ومعارضون

وتجدر الإشارة إلى أن زوج المضيفة نفسه، غاي شيكر، هو من تحدث علنًا عن تلك العلاقة، كما شنَّ هجومًا على رئيس ”الموساد“ السابق، وقال إنه دمر عائلته، الأمر الذي تركه عرضه للانتقادات واتهامات بفضح زوجته سعيًا للانتقام منها، كما قال مغردون إسرائيليون، فيما تعاطف معه آخرون.

ومثلًا قال الناشط الاجتماعي ومقدم البرامج الإذاعية، آيبي بنيامين، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الحديث يجري عن مضيفة سابقة تدعى مايا هارئيل، وذكر بأن عشيقة رئيس ”الموساد“ السابق والتي كشف لها أسرار الدولة، لم تعد مضيفة، كما أنه لم يعد رئيسًا لـ ”الموساد“.

واستطرد قائلًا: ”لكن ها هي القصة الكبيرة: إن كلَّ جهاز استخباري كان بمقدوره إغراء الموديل/ عارض الأزياء (يقصد يوسي كوهين، وهو لقب أطلق عليه؛ نظرًا لأناقته من وجهة نظر من أطلقوا عليه هذا اللقب)، ورصد هذا الثرثار، المتدين، زير النساء، واستخلاص معلومات سرية منه، يمكنها أن تمس بأمن البلاد“.

תכירו את הדיילת מתוכנית המקור

מאיה הראל שיקר

המאהבת של ראש המוסד

לה גילה סודות מדינה היא כבר לא דיילת נשואה

יוסי כהן כבר לא ראש מוסד הסיפור הגדול כאן

שכל ארגון ביון יכל לפתות את הדוגמן

לעקוב אחריו ולהוציא מהפטפטן נורמן הנואף הדתי מידע סודי

ולפגוע הבטחון המדינה pic.twitter.com/LyEFB79YQL — אייבי בנימין (@AybeeBinyamin) December 22, 2021

وأعادت فتاة إسرائيلية تدعى شيرلي زيلكا، تغريدة بنيامين، وعقبت عليها بالقول، إن هارئيل ”لم تقم بأي جريمة ولم تهدد أمن إسرائيل، لكنها لم تعمل بشكل أخلاقي تجاه زوجها“، وتابعت: ”من نحن لكي نحكم؟ لا يوجد سبب لفضحها علنًا وكشفها بهذه الطريقة“.

דל״פ: בניגוד אליו, היא לא עברה על שום חוק או פעלה בצורה שמסכנת את מדינת ישראל (לכאורה), היא פעלה בצורה לא מוסרית כלפי בעלה נכון, אבל מי אנחנו שנשפוט? אין סיבה לעשות לה שיימינג ולחשוף אותה ככה. — Shirli Zilka (@ShirliZilka) December 22, 2021

وطالب الناشط يوفال ليشيم، بفتح تحقيق مع رئيس ”الموساد“ السابق في قضية المغلفات المالية التي تسلّمها من رجل الأعمال جيمس باكر.

למה לא חוקרים את מקרה מעטפות הכסף שקיבל לכאורה יוסי כהן מהמיליארדר ג'יימס פארקר. pic.twitter.com/CXt0LRWrHa — YUVAL LESHEM MBA |CEO⁝R&D⁝CO.FOUNDER⁝HR DIRECTOR| (@YuvalLeshem) December 22, 2021

واتفقت معه شيرلي طال، وتساءلت: ”لماذا حقًا لا يحققون معه في قضية الهدايا التي تلقاها من الملياردير؟“.

למה לא חוקרים אותו על המתנות מהמיליארדר באמת? — Shirley Tal (@situationShir) December 22, 2021

الأمر الذي انتقدته المغردة غاليلا شاروني، والتي علّقت بقولها: ”لماذا لا يحققون معه (أي يوسي كوهين) لأنه يعيش ويتنفس، أيها اليساريون البائسون“.

למה לא חוקרים אותו על זה. שהוא חי ונושם .שמאלנים אומללים . — גלילה שרוני אילוז 🟢🇰🇵 (@CmFPUM6cTrpmAik) December 23, 2021

ولفتت مغردة تدعى أميرا بنياميني نيفو، بشأن عشيقة كوهين، إنها ”وقعت في نفس المكان الذي يقع فيه 99% من السكان، هذا أمر لا ينبغي أن يهمنا نحن الجمهور العريض، على الرغم من الفضول الذي ينتابنا“.

היא נפלה למקום ש-99% מהאוכלוסייה נופלים אליו, זה לא צריך לעניין אותנו, הציבור הרחב, למרות הסקרנות שלנו. ובטח שלא צריך לפרסם תמונות שלה בבגד ים ולבייש אותה. לא היא הבעיה פה, יוסי כהן וההתנהלות הלא אחראית שלו כלפי המדינה, הם הבעיה פה — Amira Binyamini Nevo (@AmiraNevo) December 22, 2021

وانتقدت نشر صور عشيقة كوهين بملابس البحر والتسبب في إحراجها، وكتبت: ”ليست المشكلة هنا، إن المشكلة هي يوسي كوهين وسلوكه غير المسؤول تجاه الدولة“.

تراشق الإعلاميين

وزعم مقدم البرامج شيمعون ريكلين، من ”قناة 14″، عبر حسابه على تويتر، أن المادة الخاصة بقصة يوسي كوهين عرضت على وسائل إعلام مختلفة، منها قناة ”أخبار 12″، قبل أن تعرض على ”قناة 13“.

הערב נפרסם בתוכנית שלי:

הסיפור על יוסי כהן הוצע לכלי תקשורת שונים, כולל קשת 12 לפני שהוצע ל13, אך הם סרבו בטענה שמדובר בחומר צהוב ורכילותי ושהם לא עוסקים בכך.

היחיד שהסכים לפרסם את החומר זה רביב דרוקר.

אתם כבר יודעים למה — שמעון ריקלין (@Riklin10) December 22, 2021

وقال إن محطات تلفزة رفضت نشرها بزعم أن الحديث يجري عن مادة صفراء (هابطة) وثرثرة، وإن ”الوحيد الذي وافق على النشر هو رافيف دروكر، وبالطبع تعلمون لماذا“.

وأثارت التغريدية غضب دروكر (مقدم برنامج هامكور بقناة أخبار 13)، والذي ردّ عبر حسابه قائلا: ”هذا كذب محض، أدعوك للتراجع عنه، قناة أخبار 12 ومحطات تلفزة أخرى دخلت في محاولات مستميتة مع شيكر (زوج المضيفة)“.

זה שקר גס ומציע לך לחזור ממנו. קשת וערוצי תקשורת אחרים ניהלו מסע חיזורים מאוד ממושך ועקשני אחרי שיקר, הן המהדורה והן "עובדה". — Raviv Drucker (@RavivDrucker) December 23, 2021

ورد ريكلين مجددا، وكتب: ”رافيف، على عكسك، أنا لا أنشر ثرثرة، على نقيضك أنا لا أحاول أن أدمر أعدائي السياسيين عبر غرفة النوم“.

רביב.

בניגוד אליך אני לא מפרסם רכילות.

בניגוד אליך אני לא מנסה לחסל אוייבים פוליטיים דרך חדר המיטות — שמעון ריקלין (@Riklin10) December 23, 2021

وهنا هدد رافيف زميل مهنته ريكلين، ورد عليه بقوله: ”أدعوك للتراجع عن هذا، وإلا سأضطر لمقاضاتك“، ومن ثم أجابه ريكلين بقوله: ”محاولاتك لإسكاتي لا تخيفني، فلتقم بمقاضاتي“.

אני מבקש שתחזור בך, אחרת איאלץ לתבוע. — Raviv Drucker (@RavivDrucker) December 23, 2021

يا حسرتنا!

المحلل السياسي ايتان زيلغر، كتب عبر حسابه، إن ظهور غاي شيكر (زوج عشيقة كوهين) في برنامج رافيف دروكر ”يعد أحد أحط المقابلات التلفزيونية التي حدثت، إنها أسوأ من كشف إخفاقات يوسي كوهين، كان يفترض أن يظهر شيكر وقد تم إخفاء وجهه وتغيير صوته، وهكذا دفعت سيدة وأبناؤها ثمن انتقام الزوج والرغبة في تحقيق نسبة مشاهدة عالية“.

ההופעה של גיא שיקר במקור של רביב דרוקר היא אחד מהתהומות הטלוויזיוניים הכי נמוכים שהיו פה.

מה היה גורע מחשיפת המחדלים של יוסי כהן אם שיקר עצמו היה מופיע בהחשכה ועיוות קול?

אישה וילדים שהם אנשים פרטיים, שילמו מחיר כבר רק בגלל נקמת הבעל והרצון ברייטינג #חבל #עצוב — איתן זליגר (@eitan_zeliger) December 23, 2021

ورأى الناشط شموئيل غيميل، أن ”من يعتقد بأن يوسي كوهين سرّب أسرار الدولة لا يفهم ببساطة عن أي شيء يتحدث، إن يوسي كوهين هو الاسم المرادف لشخص مناور على أعلى مستوى ممكن، واستخدام هذه القدرة ساعده كثيرا في الحفاظ على أمن البلاد“.

מי שחושב שיוסי כהן ימסור סודות מדינה למישהו

פשוט לא מבין על מה הוא מדבר

יוסי כהן הוא שם נרדף למניפולטור ברמה הכי גבוהה שיש

והשימוש ביכולות האלו שלו סייעו רבות לבטחון המדינה !!!

נא להתקדם … — ShmuelGimel.שמואל ג (@Shmuelgimel) December 23, 2021

وقال غونين بن يتسحاق، عبر حسابه: ”طالما قام رجل أسواق المال غاي شيكر (الزوج)، بضبط كبير جواسيس إسرائيل (يوسي كوهين) متلبسًا، وإذا كان هذا هو مستوى كوهين، إذًا يا حسرتنا“.

وأضاف: ”لا يوجد شك أنه في فترة ولاية كوهين تحققت إنجازات تستحق التقدير، لكن رئيسًا مثله للموساد يصل إلى هذا المستوى المنحط الذي يفتقر إلى الحذر، لم يكن ليستحق أن يشغل هذا المنصب أو أي منصب رسمي“.

איש שוק ההון, גיא שיקר, סובב על האצבע הקטנה שלו את "גדול המרגלים של ישראל"

אם זו הרמה של יוסי כהן – אז אוי ואבוי לנו. אין לי ספק שבתקופתו המוסד הגיע גם להישגים ראויים – אבל ראש מוסד כמוהו, שמגלה רמה כל כך ירודה של תחכום וזהירות – לא ראוי להיות לא ראש מוסד ולא בשום תפקיד ממלכתי — Gonen Ben Itzhak גונן בן יצחק (@GONENB1) December 22, 2021

ليس الوحيد

وكتب المحلل يوني بن مناحم عبر حسابه على تويتر، إن ”من يعتقد بأن قضية المضيفة العشيقة لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين هي نهاية المطاف، فهو مخطئ بشدة، هناك معلومات جديدة عن أفعاله كرئيس للموساد تتدفق لوسائل الإعلام الإسرائيلية (الصفراء) من مصادر لديها مصلحة، الكلمة الأخيرة لم تقل بعد“.

מי סבור שפרשת "המאהבת הדיילת" של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הינו סוף פסוק בפרשה טועה טעות מרה.

מידע חדש על מעלליו כראש המוסד ממשיך לזרום מגורמים אינטרסנטים לתקשורת, הרבה "צהוב".

עדיין לא נאמרה המילה האחרונה… pic.twitter.com/l9Xd1YxNEv — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) December 23, 2021

وذكر أيضًا، أن مصدرا رفيعا مطلعا سأله: ”لماذا ركزوا فقط على يوسي كوهين؟ هو ليس رئيس الموساد الوحيد الذي كانت له عشيقة، لقد كان هناك رئيس آخر للموساد على الأقل له عشيقة، وتسبب في فضيحة كبيرة“.

وطلب الناشط ايريز كيلر، من صاحب التغريدة السابقة معلومات عن رئيس الموساد الذي يقصده، والذي تورط في فضيحة من هذا النوع بدوره، وعلّق على التغريدة السابقة، قائلا: ”هل هناك مخاوف من أن رئيس الموساد الذي تقصده كشف أسرارا لعشيقته وزوجها؟، هل رئيس الموساد المجهول هذا استغل منصبه من أجل التنكيل بزوج عشيقته؟“.

האם היה קיים חשש שאותו ראש מוסד גילה סודות למאהבת שלה ולבעלה?

האם ראש המוסד האלמוני השתמש בכוחו ובהשפעתו על מנת להתנכל לבעל של המאהבת שלו? — erez keller (@ErezKeller) December 22, 2021

وهنا ردّ عليه بن مناحم بقوله: ”لا يمكنني أن أفصل حاليًا، ولكنها كانت فضيحة كبرى“.