عبداللهيان: وفدان من السعودية وإيران سيلتقيان في بغداد في المستقبل القريب

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إن وفدين من السعودية وإيران سيلتقيان في بغداد ”في المستقبل القريب“، بحسب ما أوردته وكالة أنباء ”فارس“.

وأضاف عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران: ”سنبادر لتفعيل المرحلة القادمة من التوافقات“.

وأوضح الوزير الإيراني أنه في ظل جهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين ستشارك إيران في الجولة القادمة من المحادثات مع السعودية.

وأردف: ”نوجه الشكر والتقدير للحكومة العراقية لمساعيها الجميلة المبذولة لإزالة حالات سوء الفهم بين إيران والسعودية، وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعية“.

وتابع قائلاً: ”تلقينا في الأسبوع الماضي موافقة السعودية على منح التأشيرة لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين ممثلين لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة“.

وأكمل عبداللهيان حديثه قائلاً: ”لقد قدمنا في آخر جولة من المحادثات مع السعودية مجموعة من المقترحات العملية والبناءة، واطلعت خلال محادثاتي اليوم مع فؤاد حسين بأن الجانب السعودي درس مقترحات إيران برؤية إيجابية“.

واستطرد: ”نحن على استعداد لتقوم الوفود الفنية للبلدين بتفقد السفارتين من أجل توفير التمهيدات اللازمة لعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، ولكن ينبغي الانتظار متى سيحدث هذا الأمر، وكنتيجة لأي جولة من جولات المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد“.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمة له خلال المؤتمر، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى ”جولة خامسة من الحوار“.

وقال: ”المهم لدينا أن نتباحث حول علاقات إيران مع الدول المجاورة للعراق، لقد قام العراق بدور مهم في دعم المفاوضات بين إيران والسعودية، ونأمل بانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية“.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية العراقي إلى طهران، بعد تولي الحكومة الإيرانية الجديدة مهام الأمور قبل نحو 4 أشهر.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار بغداد قبل فترة للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة لدول الجوار العراقي، حيث التقى خلالها نظيره العراقي.

والتقى أمير عبداللهيان وفؤاد حسين في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.