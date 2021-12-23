بوتين: رد الفعل الأمريكي على المقترحات الأمنية الروسية "إيجابي"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن ”رغبة واشنطن في مناقشة المقترحات الأمنية الروسية، الرامية إلى كبح توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق، أمر إيجابي“.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام: ”رأينا -حتى الآن- رد فعل إيجابيًا.. أخبرنا شركاء الولايات المتحدة، بأنها مستعدة لبدء هذه المناقشة؛ هذه المحادثات، بداية العام المقبل“.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بحث هاتفيًا قبل أيام، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، المقترحات الروسية الأخيرة، حول الضمانات الأمنية في أوروبا، وفق موقع ”آر تي“.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، الإثنين الماضي: ”واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشاتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة، التي وردت في مسودتي وثيقتين، وتم تسليمها في وقت سابق للجانب الأمريكي“.

وأضاف بيسكوف أن النقاش حمل طابعًا ”عمليا وبراغماتيًا“.

وأشار إلى أن ”مساعدي الرئيسين، اتفقا على مواصلة اتصالاتهما“.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، طرحت روسيا مشروع اتفاقين؛ أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع الناتو، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف أبلغ سوليفان، باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور، حول الوثيقتين.

وسيمثل روسيا في المفاوضات المتوقعة، نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي صرح السبت الماضي، بأن موسكو تقترح على واشنطن مفاوضات ثنائية، حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.

كما أبدت الولايات المتحدة، استعدادها للبحث في مقترحات روسيا، الهادفة للحد من نفوذ واشنطن وحلف شمال الأطلسي في محيطها المجاور، لكنها حذرت في الوقت نفسه، من ”تداعيات كبيرة“ إذا حصل تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي كبير، رفض كشف اسمه: ”نحن مستعدون للمناقشة“ رغم أن ”وثائق (اقتراحات المعاهدات التي أعلنتها روسيا) تتضمن بعض الأمور التي يعلم الروس أنها مرفوضة“.

وحذر من ”تداعيات كبيرة، إذا حصل عدوان إضافي على أوكرانيا“، بحيث ”سيكون الثمن باهظًا جدًا“.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة، ستقدم ”الأسبوع المقبل اقتراحًا ملموسًا في شكل أكبر“ حول شكل المحادثات، بعد التشاور مع حلفائها الأوروبيين.

وأضاف: ”نفكر في كيفية القيام بذلك، في شكل جلوس الدول المعنية إلى طاولة المفاوضات، وبحيث يشارك كل من لديهم مصالح، حين نتحدث عن الأمن الأوروبي“.

وتابع المسؤول الأمريكي: ”أعتقد أنه ستكون لدينا أيضًا، قائمة بالمواضيع التي تثير القلق بالنسبة إلى سلوك روسيا“، لافتًا إلى ”أننا سنحملها إلى طاولة المفاوضات“، وفقًا لقوله.