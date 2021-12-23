أفغانستان.. إصابات بهجوم انتحاري على مكتب جوازات كابول

قال متحدث حكومي إن مفجرا انتحاريا لقى حتفه عند بوابة مكتب الجوازات في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، وأفادت تقارير غير مؤكدة أن عددا كبيرا أُصيب بجراح في الانفجار.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن المهاجم أُصيب بالرصاص وقُتل أثناء محاولته دخول مبنى مكتب الجوازات.

وقال شاهد عيان، وهو عضو في حركة طالبان، لوكالة ”رويترز“، إن كثيرين أُصيبوا بجراح وإن قوات أمن طالبان أغلقت المبنى والشوارع المحيطة في المنطقة.

وتتجمع حشود كبيرة من الأفغان أمام مكتب الجوازات في محاولة للحصول على وثائق سفر في الأيام الأخيرة بعد استئناف الخدمة بعد تعليقها لأسابيع.

وقال مسؤولون إن أيام الخميس تُخصص لمسؤولي طالبان للتردد على مكتب الجوازات للحصول على وثائق سفر.

بأتي ذلك، بعد 3 أسابيع من وقوع انفجار بالعاصمة الأفغانية أدى لإصابات.

ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان، بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط مصابين.

وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى أو تأكيد رسمي للأرقام.

وتحدى مئات الأفغان البرد القارس في العاصمة كابول، منتظرين في طوابير طويلة أمام مكتب الجوازات في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، بعد يوم من إعلان حكومة طالبان أنها ستستأنف إصدار وثائق السفر.

ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان، التي تعهّدت للمجتمع الدولي بأن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، القيام بذلك.

وتوقفت حركة طالبان في البداية عن إصدار جوازات السفر، بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة مع انهيار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من انسحاب الجنود الأمريكيين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، استؤنفت الخدمة لفترة قصيرة، لكن تدفق الطلبات تسبب بمشكلات تقنية؛ ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر، علام غول حقاني، السبت، إن كل المشكلات التقنية حُلّت وأصلِحت الأجهزة البيومترية، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات.

وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من الـ10 من كانون الثاني/يناير، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.