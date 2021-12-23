وفد "قطري - تركي" يزور أفغانستان للتفاوض على إدارة مطار كابول

يتوجه وفد قطري – تركي مشترك، اليوم الخميس، إلى أفغانستان لاستكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، لإدارة وتشغيل مطار كابول الدولي، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق القطرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن ”التوقيع على اتفاق استكمال تشغيل مطار كابول، تم بين أنقرة والدوحة في الـ 7 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، على هامش مشاركة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، باجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التركية والقطرية، وأسفر عن مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة“.

وقالت الصحيفة إن ”الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابول، وقعته شركة (Rainbow Sky) التركية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات“.

وأضافت أنه ”بعد الاتفاق، وصل وفد فني تركي إلى الدوحة للتنسيق مع نظرائهم القطريين حول مباشرة العمل مع الحكومة الأفغانية“.

وأوضحت أن ”الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة التي تقودها طالبان حول مطار تشغيل كابول“.

وكان قطريون قد ساعدوا في تشغيل مطار كابول إلى جانب تركيا، بعد أن لعبت دورا رئيسيا في جهود الإجلاء في أعقاب انسحاب فوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان، لكن مصادر مطلعة على الأمر قالت لوكالة ”رويترز“ الشهر الماضي، إن ”حركة طالبان لم تضف الطابع الرسمي على أي ترتيب بعد“.

ولا تزال حركة طالبان، التي تقول إنها لا تريد أي قوات أجنبية على الأراضي الأفغانية، منبوذة دوليا إلى حد كبير، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها حتى الآن.

ويكتسب مطار ”حامد كرزاي الدولي“ في العاصمة الأفغانية، كابول، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان، في وقت يواجه فيه ملايين الأفغان أخطارا إنسانية عديدة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وكانت حركة ”طالبان“ قد أعادت الاستيلاء على السلطة في أفغانستان بالكامل في منتصف آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع انسحاب عسكري أمريكي من البلاد، اكتمل نهاية الشهر ذاته.

وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زار وفد كبير من حركة طالبان الأفغانية العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية التركي، أوغلو، وترأس الوفد وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، أمير خان متقي.