منظمة الأمن والتعاون: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم الأربعاء، إن مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والمنظمة، اتفقوا على استعادة وقف إطلاق النار الكامل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال السفير ميكو كينونين، الممثل الخاص للرئيس الحالي للمنظمة في أوكرانيا وفي فريق الاتصال الثلاثي: ”من دواعي سروري أن المشاركين عبروا عن تصميمهم القوي على الالتزام الكامل باتفاق تدابير تعزيز وقف إطلاق النار المؤرخ في 22 يوليو 2020“.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بانتهاك وقف إطلاق النار السابق الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو 2020 وساعد إلى حد بعيد في تقليل عدد الضحايا العام الماضي.

وقال كينونين في بيان: ”هذا (الاتفاق الجديد) ذو أهمية قصوى لمن يعيشون على جانبي خط التماس“.

وأضاف أنه ”وفقا لتقارير بعثة المراقبة الخاصة، فإن الوضع الأمني ​​على طول خط التماس لا يزال متقلبا، إذ جرى تسجيل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار بنحو خمسة أمثال في المتوسط ​​يوميا في كانون الأول/ ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي“.

وانتهت المعارك الرئيسية بين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا باتفاق أُبرم في العاصمة البيلاروسية مينسك عام 2015 بوساطة ألمانيا وفرنسا، لكن الاشتباكات المتفرقة لا تزال تودي بحياة مدنيين وجنود على نحو منتظم في صراع عسكري مستمر منذ 2014.

ويتخوف الغرب من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، مع حشد موسكو قواتها على الحدود.

لكن موسكو ترفض الاتهامات الأوكرانية والأمريكية بأنها ربما تستعد لغزو أوكرانيا في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل، بعشرات الآلاف من القوات المتمركزة قرب الحدود.

وتقول إنها ”بحاجة إلى تعهدات من الغرب، منها تعهد بعدم قيام حلف شمال الأطلسي بأنشطة عسكرية شرق أوروبا لأن أمنها مهدد بسبب علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف الغربي، واحتمال نشر صواريخه صوبها على الأراضي الأوكرانية“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، إنه ”لا مجال للتراجع في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا“.

وأكد بوتين أن ”موسكو ستُضطر للرد بحزم إذا لم يتخلَ الغرب عن نهجه العدواني“.