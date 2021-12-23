واشنطن: الأمريكي المعتقل في تركيا لبيعه جواز سفره ليس دبلوماسيا

أكدت واشنطن، يوم الأربعاء، أن الأمريكي المعتقل في تركيا لبيعه جواز سفره، ليس دبلوماسيا.

وكانت الشرطة التركية أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على دبلوماسي أمريكي في تركيا الشهر الماضي لبيعه جواز سفره لسوري يحاول السفر إلى ألمانيا.

وعرّفت الشرطة التركية، الدبلوماسي، بحروف (دي.جيه.كيه)، وقالت إنه يعمل في السفارة الأمريكية لدى بيروت.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ”نحن على علم باحتجاز مواطن أمريكي في تركيا. إنه ليس دبلوماسيا أمريكيا. ونقدم الخدمات القنصلية الملائمة“.

ولم يكشف المسؤول مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت الشرطة التركية أن لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري في مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات.

وذكر بيان للشرطة أنه تم القبض على الدبلوماسي، الذي عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار، وأنه ما زال محتجزا.

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها شراء أنقرة أنظمة دفاع روسية وخلافات بشأن السياسة المتبعة حيال سوريا.

كما غضبت واشنطن بسبب احتجاز تركيا لموظفين محليين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتهمة وجود علاقات لهم مع شبكة تلقي أنقرة باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.