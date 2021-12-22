إسرائيل.. نتنياهو يقود "حربًا" داخل حزبه مستغلًا فزاعة "الليكوديين الجدد"

يقود زعيم حزب ”الليكود“ الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ”حربًا داخلية“ تستهدف القيادات المستقبلية المحتملة للحزب، وفقًا لمراقبين.

وخلال الساعات الأخيرة، شن نتنياهو هجومًا حادًا على وزير المالية السابق، عضو الكنيست يسرائيل كاتس، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي داخلية ارتفاع شعبيته، ما أزعج، على ما يبدو، رئيس الوزراء السابق، والذي يطمح في العودة إلى السلطة.

ويأتي الهجوم على وقع قضية من يُطلق عليهم ”الليكوديون الجدد“، وهم مجموعات تضم مئات الشباب من الجيل الجديد، انتسبوا لحزب السلطة السابق.

بيد إن هناك شكوكًا حولهم بشأن نواياهم من وراء خطوة الانتساب، إذ يرى منتقدوهم، ومنهم نتنياهو، أنهم ”مجموعات يسارية متطرفة“، تعمل مثل ”حصان طروادة“.

شيطنة كاتس

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية عبر حسابه على ”تويتر“، أمس الثلاثاء، أن ”الليكوديين الجدد ما هم سوى مجموعة يسارية متطرفة تعمل كحصان طروادة من أجل تهشيم (الليكود) من الداخل“.

وذكر أن ”الكثير منهم بالأساس أعضاء في أحزاب يسارية مثل (ميرتس) و(العمل) أو حتى (القائمة العربية المشتركة)، ومن بينهم من قادوا تظاهرات (الرايات السوداء)، إنهم ينتسبون لـ (الليكود) من أجل جر الحزب صوب اليسار في كل المجالات“.

وكشفت قناة ”أخبار 12“ العبرية، أن ”نتنياهو يتهم كاتس بالعمل ضد إلغاء عضوية ”الليكوديين الجدد“، وقال إنه ”الوحيد الذي لم يكافح ضد هذه المجموعات“، ملمحًا إلى أن ”الأمر يتعلق بالانتخابات التمهيدية المقبلة لرئاسة الحزب“.

ونقلت عن نتنياهو تصريحه أنه ”من يعتقد أنه من أجل الحصول على الأصوات، يمكنه أن يهدد مستقبل الحزب ومستقبلنا جميعًا، سيكتشف أن أكثر من 130 ألف عضو وعضوة من (الليكود) لن يغفروا له“.

وأضاف نتنياهو أن ”مثل هؤلاء الأشخاص (كاتس) لا مكان لهم في الحزب، لسنا أمام نزعة ديمقراطية، ولكن الحديث يجري عن خطوة تدميرية تهدد مستقبل حزبنا“.

خلافة نتنياهو

ونوهت القناة إلى أن هجوم نتنياهو على كاتس، ”لم يأتِ بين يوم وليلة، إذ شن زعيم المعارضة هجومًا على وزير المالية السابق أيضًا، قبل يومين، عبر حسابه على ”تويتر“، وكتب أن من يقاتل من أجل (الليكوديين الجدد) هو يسرائيل كاتس“.

وظهرت في تغريدة رئيس الوزراء السابق، تلك أيضًا اتهامات لرجل الأعمال، ورئيس بلدية القدس الأسبق، نير باركات، الذي اتهمه نتنياهو بتشكيل ”لوبي“ يضم هذه المجموعات، وذكر أيضًا أنه يرى في نفسه زعيم ”الليكود المستقبلي“.

وخلال الشهور الأخيرة، طرحت أسماء عديدة لخلافته على رئاسة حزب ”الليكود“، وعلى رأسهم كاتس وباركات، وفي وقت يكتفي فيه الأخير بأنشطة عديدة لـ ”تلميع“ صورته، أطلق كاتس تصريحات مباشرة في هذا الصدد.

لماذا كاتس؟

وبحسب القناة، ذكر ”كاتس“ قبل 6 أشهر أنه على قناعة بأن ”نتنياهو أخطأ لأنه لم يوافق على أن أتولى منصب رئيس الوزراء بدلًا منه وقيادة حكومة اليمين“.

وأضاف أنه ”كان لينجح في مهمة تشكيل الحكومة“.

ورأى المحلل السياسي رامي يتسهار، أن ”هجوم نتنياهو يأتي عقب تزايد شعبية كاتس في استطلاعات الرأي الداخلية“.

وأضاف وفق ما أورده موقع ”نيوز إسرائيل“، اليوم الأربعاء، أن الحديث يجري عن ”روتين مستمر منذ سنوات، إذ يقضي نتنياهو على كل من يظهر بوادر قدرة واستقلالية لقيادة الحزب“.

واعتبر أن كاتس هو ”ضحية نتنياهو الجديدة“، وأن الأخير ”أصيب بالذعر حين وجد شعبية وزير ماليته السابق في تزايد، ومن ثم قرر تدميره بأساليب دنيئة مثلما اعتاد نتنياهو وأنصار، إذ اتهم المرشح لخلافته بالخيانة والانحياز صوب اليسار“ على حد قوله.

من جهتها، أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الأنباء عن هجوم نتنياهو على كاتس، وقالت أيضًا إنه ”جاء بعد 3 أسابيع من إعلان الأخير أنه يتطلع للحصول على دعم نتنياهو لرئاسة الليكود“.

واستغل نتنياهو صمت كاتس إزاء حراك ”الليكوديين الجدد“، وشن الهجوم عليه.

ووفق الصحيفة، يتهم نتنياهو هؤلاء بـ ”العمل على زرع أشخاص محددين في فروع (الليكود) بهدف إقصاء ”الليكوديين الحقيقيين“ من القيادة الميدانية، وعلى المدى البعيد إبعادهم عن قيادة البلاد“.

توبيخ نتنياهو

في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الداخلية لحزب ”الليكود“، الأربعاء، طرد 1000 منتسب للحزب وإلغاء عضويتهم، وفق ما أورده موقع ”ماكور ريشون“ العبري.

وأوضحت المحكمة أن ”عضوية قرابة 7 آلاف منتسب آخر تخضع للمراجعة بزعم انتمائهم للحراك المشار إليه“.

ومع أن القرار يصب في اتجاه الاتهامات التي يطلقها نتنياهو، بيد أن نص الحكم شمل توبيخًا له، بشأن طريقه تعاطيه ”السلبية“ مع من يسمون ”الليكوديين الجدد“ رغم اتهاماته بسعيهم إلى تغيير الحزب من الداخل ووصفهم بأنهم كتلة معادية.

وجاء في منطوق الحكم الداخلي: ”ماذا فعلت حركة الليكود ضد هذه الظاهرة؟، قمنا بفحص ودراسة الوضع، ولم يثبت لدينا أن أي من مؤسسات الليكود السياسية اجتمعت بشكل طارئ أو حتى عادي من أجل مناقشة هذه القضية ولتحديد كيفية مواجهة الخطر الذي يتشكل من الداخل“.

وجاء الانتقاد المباشر ضد نتنياهو في منطوق الحكم، إذ ورد: ”رئيس الليكود أيضًا، والذي أعرب عن قلقه في أحاديثه مع الأعضاء بشأن هذه الظاهرة، ووصفه قبل سنوات في حوار مع شيمعون ريكلين بقناة 20 بأن حركة (الليكوديين الجدد) هي حركة معادية، لم يبادر بفتح أي نقاش داخل الحزب، من أجل بلورة سياسات تجاه هذه العناصر المعادية“.

هواجس ”الليكود“

وتنتاب حزب ”الليكود“ منذ سنوات هواجس بشأن المتقدمين لنيل عضوية الحزب من أبناء الجيل الجديد، لا سيما عقب موجة الاحتجاجات الاجتماعية، العام 2011، واكتشاف هذا الحزب أن قرابة 12 ألف منتسب شاب لديهم رؤى مختلفة.

ويعرف ”الليكوديون الجدد“ أنفسهم على أنهم يؤمنون بالوسطية والديمقراطية، ويخدمون ويدفعون ويساهمون لصالح الحزب، وينتمون للطبقة الوسطى، وأن غايتهم هي تغيير أولويات الحزب المشوهة، عقب سيطرة مجموعات ضغط متطرفة أو فاسدة على مجريات الأمور، ويسعون إلى وضع تشريع للحفاظ على مصالح الجماهير المنتمية لحزب السلطة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ظهر الصدام الأول، والذي أدى إلى إعادة فحض العضويات الجديدة، بعد أن قاطع ”الليكوديون الجدد“ مؤتمرًا داعمًا لنتنياهو، تم تنظيمه في مدينة تل أبيب، اتهم خلاله وسائل الإعلام واليسار بمحاولة تنفيذ انقلاب على السلطة.