تركيا تعتقل دبلوماسيا أمريكيا باع جواز سفره لسوري

ألقت شرطة إسطنبول اليوم الأربعاء، القبض على دبلوماسي أمريكي في تركيا الشهر الماضي لبيعه جواز سفره لشخص سوري كان يحاول السفر إلى ألمانيا.

وعرّفت الشرطة التركية، الدبلوماسي الأمريكي، بحروف (دي.جيه.كي) دون الكشف عن هويته، وقالت إنه يعمل في السفارة الأمريكية في بيروت.

وأوضحت الشرطة في بيان صدر عنها، أن ”لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري في مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات“.

وأكدت الشركة التركية في بيانها أنه ”تم القبض على الدبلوماسي، الذي عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار، وأنه مازال محتجزا“.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على الموضوع.

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب احتجاز تركيا موظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتهمة وجود علاقات لهم مع شبكة تلقي أنقرة باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.