مستشار الأمن القومي الأمريكي: نحتاج لإستراتيجية مشتركة مع إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال زيارة للقدس اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل في ”مرحلة حاسمة“ فيما يتعلق بقضايا أمنية مختلفة.

وأضاف أنه يتعين على البلدين، وضع إستراتيجية مشتركة.

ويزور مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، إسرائيل والضفة الغربية؛ لبحث ملف إيران وقضايا أخرى.

ومن المقرر، أن يتوجه سوليفان إلى رام الله؛ لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، التقى سوليفان، في واشنطن في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تطرقا إلى الملف الإيراني والأوضاع في قطاع غزة.

وقال سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوفده إلى إسرائيل ”لأن من المهم أن نجلس معًا، ونطور إستراتيجية مشتركة في منعطف حاسم لبلدينا، في مجموعة رئيسية من القضايا الأمنية“.

كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قالت في تقرير سابق، إن ”الخلافات طويلة الأمد حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، تحولت إلى توترات جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن هذا الأسبوع، قلقين من أن التزام الأمريكيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، سيؤدي إلى خلل، وأن هذا الاتفاق يسمح لطهران بالمضي قدمًا في برنامجها لتخصيب اليورانيوم“.

وأشارت إلى أن ”التوترات واضحة طوال الأسبوع، حيث سعت إدارة بايدن، إلى جلب التحالف مع إسرائيل إلى جبهة موحدة، حول كيفية التعامل مع إيران خلال العام المقبل“.

ويوم الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عدم استجابة البيت الأبيض، لطلب إجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل 3 أسابيع.

وذكرت القناة العبرية ”13“ في تقرير لها، أنه ”منذ 3 أسابيع، أُجريت محاولة واحدة إسرائيلية، لإجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب، منذ ذلك الوقت“.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول مقرب من رئيس الحكومة بينيت، أن ”هذا الموضوع طرح خلال اجتماع سياسي مع مسؤولين سياسيين، لكن لم يتم تقديم طلب رسمي من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى البيت الأبيض“.

وأوضحت القناة، أن ”بينيت كان يرغب بإجراء هذه المكالمة، لطرح قضية المحادثات النووية التي تُجرى هذه الفترة بالعاصمة النمساوية، فيينا، وذلك في أعقاب تجاهل طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحديث عن الملف النووي الإيراني“.