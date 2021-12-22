في تطور مفاجئ.. بايدن وترامب يتبادلان الثناء بشأن مواجهة كورونا

وضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، خلافاتهما جانبا ليتبادلا ”الثناء“، بخصوص خطط مواجهة جائحة ”كورونا“، بحسب شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

وفي مقابلة مع الشبكة، الثلاثاء، قال ترامب، إنه ”ممتن للغاية ومتفاجئ لشكر الرئيس بايدن، له ولإدارته على نجاحهما في إتاحة لقاحات كورونا للشعب“.

وأعلن بايدن، الثلاثاء، عن توسيع مراكز الفحص ونطاق الوصول إلى اللقاحات ودعم المستشفيات في جميع الولايات الأمريكية، وسط زيادة كبيرة في الإصابات بمتحور فيروس ”كورونا“ الجديد، ”أوميكرون“، إذ أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنها ”باتت تشكل أكثر من 73% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة“.

وقال بايدن ”بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، تعد أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح، وبفضل إدارتي، والعمل الجاد الذي قام به الأمريكيون، أصبحت أمريكا من بين أوائل العالم في الحصول على جرعات لقاح معززة“.

وقال ترامب، ردا على تعيقات، بايدن ”أنا أقدّر ذلك كثيرًا – لقد فوجِئت بسماع ذلك.. أعتقد أنه كان شيئًا رائعًا، وسيجعل الكثير من الناس سعداء.. يجب أن تكون هناك عملية تعاف في هذا البلد، وهذا سيساعد كثيرًا“.

ولفتت ”فوكس نيوز“ إلى أن، ترامب، وقع في كانون الأول/ ديسمبر، عام 2020 أمرًا تنفيذيًّا يضمن لجميع الأمريكيين الحصول على لقاحات مضادة لـ“كورونا“، قبل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في مساعدة دول العالم.

وقال ترامب للشبكة ”هذا شيء عظيم.. فعلناه جميعًا“ ، في إشارة إلى طرح اللقاحات“، مضيفا ”ربما كنت أنا من بدأ بذلك، لكننا فعلنا ذلك معًا“.

وتابع ”عندما توصلنا لهذه اللقاحات الرائعة، قمنا بعمل هائل، ولا ينبغي لنا أبدًا الاستخفاف بها.. يجب أن نكون سعداء حقًّا بذلك لأننا جميعًا أنقذنا الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم“.

ورأى ترامب أن تطعيم جميع الأمريكيين ”هو في الحقيقة مسألة اختيار وليس إكراها“، مضيفا ”أنها مسألة إقناع الناس بالحصول على اللقاح… إذا كنت ستجبر الناس على أخذ اللقاخ، فان ذلك سيدمر حياتهم تماما، كما ينقذ اللقاح حياة الناس“.

ولفتت الشبكة إلى أنه خلال الموجة الأولى للوباء في آذار/مارس عام 2020، تحرك، ترامب، للحد من السفر من الصين، ثم من أوروبا، وهي خطوة تعرّض لانتقادات بسببها.

وأضافت أن ”بايدن، تحرك الشهر الماضي للحد من السفر من بعض الدول الأفريقية، بعد أن كان يعتقد أن متحور أوميكرون تم اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، لكنه لم يواجه الكثير من الانتقادات“.

وردًّا على سؤال بشأن قرار، بايدن، بشأن السفر قال، ترامب ”من الصعب توجيه الانتقاد الآن، لأنه شَكَرَنا للتو على اللقاح، وشَكَرَني على ما فعلته.. أتعلم، هذه أول مرة يفعلها، بايدن، لذا فهي مهمة جدًّا لي، ومن الصعب أن أنتقده الآن“.