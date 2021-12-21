تقرير إسرائيلي: البيت الأبيض تجاهل طلب بينيت إجراء اتصال مع بايدن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عدم استجابة البيت الأبيض، لطلب إجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل 3 أسابيع.

وذكرت القناة العبرية ”13“ في تقرير لها، أنه ”منذ 3 أسابيع أُجريت محاولة واحدة إسرائيلية، لإجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب منذ ذلك الوقت“.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول مقرب من رئيس الحكومة بينيت، أن ”هذا الموضوع طرح خلال اجتماع سياسي مع مسؤولين سياسيين، لكن لم يتم تقديم طلب رسمي من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى البيت الأبيض“.

وأوضحت القناة، أن ”بينيت كان يرغب بإجراء هذه المكالمة لطرح قضية المحادثات النووية التي تُجرى هذه الفترة بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك في أعقاب تجاهل طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحديث عن الملف النووي الإيراني“.

وأضافت القناة: ”طلب بينيت خلال لقاء بلينكن التحدث حول الملف النووي لكن بلينكن طرح قضية البناء الاسرائيلي في منطقة عطروت“، لافتة إلى أن الأمريكيين يحتجون في كل مرة تنشر بها خطة بناء خارج الخط الأخضر.

وبينت القناة، أن هذه المحاولة أجريت بعد يومين من انطلاق المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك يمكن أن تُجرى هذه المحادثة قريبًا.

وقّدر مسؤولون إسرائيليون أنه بعد الاجتماع الذي سيجريه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المتواجد حاليًا في إسرائيل مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، ستتم إجراء محادثة بين بينيت وبايدن.

وأشارت القناة إلى أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إنه: ”لم يكن هناك أي طلب رسمي لإجراء محادثة بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي“، مضيفًا أنه ”عندما يتم تقديم مثل هذا الطلب، ستتم الاستجابة له بصورة إيجابية“.

وكانت تقارير إسرائيلية عدة أشارت إلى وجود خلافات إسرائيلية أمريكية بسبب المحادثات النووية مع إيران، مشيرة إلى أن التوتر بين البلدين والموجود أصلًا في الغرف المغلقة في تصاعد مستمر على خلفية عودة المباحثات في فيينا.

وبرز التوتر عقب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، الاجتماع بالمبعوث الأمريكي حول إيران روبرت مالي، الذي زار إسرائيل مؤخرًا قبل عودة مباحثات فيينا.

وترى إسرائيل في عودة الولايات المتحدة إلى المباحثات حول النووي الإيراني، خطأ جسيمًا، حيث تتهم إسرائيل النظام الإيراني بالسعي إلى كسب الوقت لإحراز المزيد من التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

كما أشارت تقارير إسرائيلية عدة إلى أن تل أبيب ترى أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، تريد العودة للاتفاق النووي بأي ثمن، ودون ضمانات بأن تلتزم طهران بتزويد القوى المؤيدة لها التي تشكل خطرًا على إسرائيل بمنظومات الصواريخ المتطورة.

كما ترغب إسرائيل، بأن يكون مسار المفاوضات مع إيران، مقترنًا بمسار آخر يلوح بخيار توجيه ضربة عسكرية لإحباط جهودها النووية، خاصة بعد إعلان طهران زيادة مخزونها من المواد اللازمة للتقدم في برنامجها النووي.