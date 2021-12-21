بوتين: "سنضطر للرد بحزم إذا لم يتخل الغرب عن نهجه العدواني" بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إنه ”لا مجال للتراجع في مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا“، مؤكدًا أن ”موسكو ستُضطر للرد بحزم إذا لم يتخلَ الغرب عن نهجه العدواني“.

ووجه بوتين حديثه للمسؤولين العسكريين، في الوقت الذي تضغط فيه روسيا من أجل رد عاجل من الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، على المقترحات التي قدمتها موسكو، الأسبوع الماضي، بشأن مجموعة ملزمة من الضمانات الأمنية من الغرب.

وأضاف الرئيس الروسي أن ”ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا يحدث على أعتابنا وعليهم إدراك أنه ليس لدينا مجال آخر للتراجع“.

وتساءل بوتين: ”هل يعتقدون بأننا سنكتفي بالوقوف مكتوفي الأيدي، إذا استمر النهج العدواني لرفاقنا الغربيين؟“.

ورد بالقول: ”سنتخذ تدابير رد عسكري وفني مناسب، وسنرد بقسوة على الخطوات غير الودية“.

ولم يوضح فلاديمير بوتين طبيعة هذه الإجراءات، لكن صياغته عكست تلك التي استخدمها سابقًا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الذي حذرّ من أن روسيا ربما تعاود نشر صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا ردًا على ما تعتبره خطط حلف شمال الأطلسي لنشر مثل هذه الصواريخ.

وترفض روسيا الاتهامات الأوكرانية والأمريكية بأنها ربما تستعد لغزو أوكرانيا في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل بعشرات الآلاف من القوات المتمركزة قرب الحدود.

وتقول إنها بحاجة إلى تعهدات من الغرب، منها تعهد بعدم قيام حلف شمال الأطلسي بأنشطة عسكرية شرق أوروبا لأن أمنها مهدد بسبب علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف الغربي، واحتمال نشر صواريخه صوبها على الأراضي الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء تردد حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، المتحفظين حيال ضغوط كييف التي تريد الانضمام إلى التكتلين على خلفية أزمة مع موسكو.

وبحسب ”فرانس برس“، قال زيلينسكي للسلك الدبلوماسي الأوكراني: ”لا يمكننا قبول الفكرة التي تحظى بشعبية كبيرة، اليوم، حول (انضمام أوكرانيا) إلى الاتحاد الأوروبي خلال 30 عامًا، وإلى الحلف الأطلسي خلال 50 عامًا، وهذا يثبط الجميع ويبطئهم“.

وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع غرب البلاد، أن أوكرانيا تطمح إلى ”الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، والحصول على جدول زمني للانضمام إلى الحلف الأطلسي.. نريده في 2022“.