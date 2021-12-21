القضاء الأوروبي يحدد طرق تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران على أراضيه

أوضح قضاء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، الإطار الذي يتعين على المحاكم الوطنية من خلاله تقييم النزاعات الناشئة عن تطبيق العقوبات الأمريكية، التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد إيران على أراضي الدول الـ27.

ويمكن الطعن في تطبيق هذه العقوبات في المحكمة كما فعل ”بنك ملي ايران“ (بي ام آي) الإيراني في ألمانيا، استنادا إلى قانون للاتحاد الأوروبي ينص على حظر تطبيقها من حيث المبدأ.

ولكن في مثل هذا السيناريو، يقع على عاتق القاضي الوطني التفكير في احتمال أن تتكبد أي شركة في الاتحاد الأوروبي خسائر بسبب عدم امتثالها لهذه العقوبات.

وقال بيان محكمة العدل الأوروبية، إنه لا يمكن ”انتهاك حرية الشركة، عبر التسبب لها بخسائر اقتصادية غير متكافئة“.

وهذا النزاع، الذي طلبت محكمة ألمانية توضيحًا بشأنه من المحكمة الأوروبية، بشكل سؤال قانوني، هو نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في عام 20،18 من الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران قبل ذلك بثلاث سنوات.

وبعد هذا الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات تشمل على وجه الخصوص حظر إقامة أي علاقات تجارية خارج أراضي الولايات المتحدة، مع عدد من الكيانات الإيرانية ومنها بنك ملي.

وبعد ذلك، قررت شركة ”تيليكوم“ التابعة لمجموعة ”دويتشه تيليكوم“، العملاقة، التي تحقق نصف مبيعاتها في الولايات المتحدة إنهاء جميع العقود التجارية الملزمة لها مع البنك الإيراني (الذي قدمت له خدمات الاتصالات) قبل انتهاء صلاحيتها.

وهو ما دفع ”بنك ملي“ للجوء إلى القضاء الألماني لتأكيد حقوقه معتمدا على التشريعات الأوروبية الخاصة بالعقوبات الأمريكية.

وتنص هذه التشريعات على أنه لا يمكن تطبيق هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية على أراضي الاتحاد الأوروبي، ما لم تنصح المفوضية الأوروبية بخلاف ذلك، ويأخذ بنك ملي (بي ام اي) على ”تيليكوم“ بأنها لم تستشر المفوضية قبل إلغاء العقود.

وفي نهاية المطاف وفي حكمها الثلاثاء، لا تؤكد المحكمة أن البنك محق في تقديم شكوى ولا على العكس أي أن تيليكوم كانت محقة في إنهاء العقود دون موافقة المفوضية.

وقال مصدر في محكمة العدل الأوروبي، التي أنشئت في لوكسمبورغ، إن المحكمة أحالت القضية إلى القاضي الألماني مع إبداء رأي يمكن أن يساعده في توجيه قراره بشكل أفضل.