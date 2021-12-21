إيران تصدر حكمًا بتغريم واشنطن أكثر من 12 مليار دولار بسبب دعم "السافاك"

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم قضائي يقضي بتغريم الولايات المتحدة مبلغًا ماليًا ضخمًا، وذلك بسبب دعم وتشجيع السلطات الأمريكية لجهاز الأمن في نظام الشاه ”السافاك“، وتورطه في تعذيب عدد من السجناء السياسيين، بحسب بيان رسمي.

وأصدرت هيئة معاونة رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية بيانًا أعلنت فيه ”إدانة الولايات المتحدة من قِبل محكمة في طهران، كما يقضي بدفع مبلغ يقدر بـ 12 مليارًا و726 مليونًا و945 ألف دولار“.

وأوضح القضاء الإيراني، أن الحكم جاء ”في إطار اتخاذ إجراء ضد الحكومة والمسؤولين الأمريكيين، ونظرًا لبحث الدعوى المقدمة من بعض المتضررين من السجناء السياسيين قبل الثورة الإيرانية، العام 1979، بحق الحكومة الأمريكية والمسؤولين التنفيذيين لهذا البلد آنذاك“.

وأوضح البيان القضائي الإيراني، أن ”السلطات الأمريكية قدمت أوجه الدعم، ماديًا ومعنويًا، لنظام الشاه، وقامت بتشجيع جهاز السافاك على ارتكاب جرائم وتعذيب بحق السجناء السياسيين الإيرانيين“.

وأشار إلى أن الدعوى القضائية المذكورة مقدمة من 55 إيرانيًا ممن تعرضوا للسجن السياسي في عهد ما قبل الثورة الإيرانية وورثتهم، ويختصم هؤلاء الأشخاص الـ 55، مع الحكومة الأمريكية، والاستخبارات المركزية ”سي أي ايه“، ووزارة الخزانة الأمريكية، والبنك المركزي الأمريكي، وورثة 7 أشخاص من الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين السابقين.

ونوه البيان الإيراني إلى أن ”الحكم جاء بعد سلسلة من جلسات التحقيق في القضية التي تولتها الشعبة الحقوقية القضائية رقم 55 في طهران“ وفق ما نقلته وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية.

يذكر أن ”السافاك“ هو جهاز الأمن والمعلومات إبان عهد الشاه الإيراني، محمد رضا بهلوي ”1945-1979″، والذي تتهمه تقارير حقوقية بالتورط في تعذيب وتصفية عدد من السجناء السياسيين المعارضين لـ“نظام الشاه“.

وتحدثت تقارير في وقت سابق، عن مشاركة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، وكذلك جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي في تدريب عناصر جهاز ”السافاك“ الإيراني، وذلك قبل أن يتم حل الجهاز عقب سقوط ”نظام الشاه“ إثر اندلاع ثورة، العام 1979، بقيادة رجل الدين المتشدد آية الله الخميني.

وتوفي شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في العام 1980، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، حيث توفي في العاصمة المصرية القاهرة ودفن بمسجد الرفاعي، وذلك بعدما لجأ إلى مصر.