وسط تزايد التوتر بشأن أوكرانيا.. واشنطن تتوقع إجراء حوار ثنائي مع موسكو في يناير

قالت كارين دونفرايد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأورآسيوية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتقد أنه سيتم إجراء حوار ثنائي مع روسيا في شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، وسط تزايد التوتر بشأن حشد للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا.

وقدمت موسكو، الأسبوع الماضي، قائمة مقترحات أمنية تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسي بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

وقالت دونفرايد للصحفيين عبر الهاتف إنه سيتم الاتفاق مع موسكو على موعد محدد لبدء محادثات بشأن المقترحات الروسية.

وأضافت: ”أوضحنا أن أي حوار يجب أن يكون مبنيا على مبدأ المعاملة بالمثل، ويعالج مخاوفنا بشأن التحركات الروسية، ويتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين.

ومضت الدبلوماسية الأمريكية قائلة: ”دعوني أوضح، لن تكون هناك محادثات بشأن الأمن الأوروبي بدون وجود أوروبا“.

وأشارت دونفرايد إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إرسال العتاد والإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا في الأسابيع والشهور المقبلة، كما سترسل المزيد من العتاد الدفاعي إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على أوروبا في زيادة التوتر منذ الحرب الباردة، لكنه قال إنه يأمل في إجراء محادثات بناءة مع واشنطن وبروكسل بشأن مطالب روسيا بالضمانات الأمنية.

ويوم الإثنين، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نظيره الروسي بأن واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو عبر قنوات متعددة، من بينها الحوار الثنائي، على ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وقال البيان إن سوليفان أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ”أي حوار لا بد أن يكون قائما على المعاملة بالمثل، وأن يزيل مخاوفنا من تصرفات روسيا“.

وجاء بيان البيت الأبيض بعد مطالبة روسيا برد أمريكي عاجل على مطالبها الأمنية، وحذرت مجددا من رد عسكري ما لم يكن هناك تحرك سياسي لمعالجة مخاوفها.

وكانت موسكو قد طرحت قائمة مطالب من الغرب،ح تتضمن سحب كتائب حلف شمال الأطلسي من بولندا ومن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي.

كما تطالب روسيا بضمانات ملزمة بأن يتخلى الحلف عن نشاطه العسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا، وبمنح روسيا حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف، وهو ما استبعده الغرب فعليا.