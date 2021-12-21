الرئيس الأوكراني "مستاء" من تحفظ الأطلسي والأوروبيين على انضمام بلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء تردد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، المتحفظين حيال ضغوط كييف التي تريد الانضمام إلى التكتلين على خلفية أزمة مع موسكو.

وبحسب ”فرانس برس“، قال زيلينسكي للسلك الدبلوماسي الأوكراني: ”لا يمكننا قبول الفكرة التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم حول (انضمام أوكرانيا) إلى الاتحاد الأوروبي خلال 30 عاما، وإلى الحلف الأطلسي خلال 50 عاما. هذا يثبط الجميع ويبطئهم“.

وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع في غرب البلاد، أن أوكرانيا تطمح إلى ”الانضمام للاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة المقبلة وإلى أن تحصل على جدول زمني للانضمام إلى الحلف الأطلسي.. نريده في 2022“.

وأوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة وإحدى أفقر دول أوروبا، تضم 40 مليون نسمة وتطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي اللذين يدعمانها في مواجهة موسكو، لكنهما يستبعدان انضمامها حاليا.

وتعتبر روسيا توسيع الحلف ليشمل دولا من الاتحاد السوفيتي السابق خطًا أحمر، فهي ترى في الغرب منافسا إستراتيجيا لها.

وسلمت موسكو واشنطن لائحة مطالب بينها حظر أي توسع للحلف نحو أوروبا الشرقية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللوم على الغرب بتصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيّم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وقال بوتين، متحدثا إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد ”بالشكل المناسب“ على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وأضاف ”في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية- تقنية انتقامية مناسبة“.