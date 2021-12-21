إيران تشيع سفيرها لدى الحوثيين في طهران

أقامت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع سفير طهران لدى الحوثيين حسن إيرلو، بمشاركة عدد من المسؤولين في الحرس الثوري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وبحسب الوكالة، أقيمت المراسم في مبنى الوزارة، بينما شارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين العسكريين، في مراسم التشييع.

كما شارك في المراسم السفير الحوثي لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي.

ونقلت الوكالة عن حسين أمير عبد اللهيان قوله إن ”السفير الراحل حسن إيرلو بذل قصارى جهده لإيصال رسالة شعب اليمن المظلوم“، على حد تعبيره.

وأضاف أنه ”قبل 3 ليال اتصلت بي ابنته وقالت لدينا وضع صعب للغاية، وليس لدينا صورة ولا فيلم ولا معلومات عن حالة الأب، كان هذا هو الوضع بالضبط في وقت كنا نحاول فيه جميعًا وزملائي الحصول على إذن لنقل سفيرنا الموقر، ودبلوماسينا الإيراني المثقف والجاد في اليمن، إلى طهران لاستكمال علاجه“.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين في صنعاء، حسن إيرلو، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات صحفية أوردتها الصحافة الرسمية الإيرانية، إن ”السفير حسن إيرلو توفي، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا“.

وأوضح خطيب زادة أن ”السفير حسن إيرلو كان أيضًا من قدامى الحرب التي اندلعت بين إيران والعراق، العام 1980، وكان من ضمن المصابين بالأسلحة الكيمياوية“.

وتابع: ”لقد أصيب السفير الإيراني في صنعاء بمرض الشريان التاجي في مكان مهمته في اليمن، ولسوء الحظ، وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ولسوء الحظ توفي صباح اليوم“.

وقالت الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، إنها أجلت سفيرها لدى جماعة الحوثيين في صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، إذ غادر على متن طائرة عراقية بموافقة من قوات التحالف بقيادة السعودية.

وقال خطيب زادة، الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بشأن توتر العلاقات بين إيران والحوثيين الذي دفع طهران لسحب سفيرها من صنعاء، إن ”العلاقات بين إيران وأنصار الله قوية، وإيران ملتزمة بمساعدة الشعب اليمني بكل الوسائل السياسية والاقتصادية“.

وأضاف أن ”السفير الإيراني حسن إيرلو في اليمن، احتاج إلى عناية طبية فورية، وساعدتنا عدة دول في المنطقة، بما في ذلك العراق، لإعادته إلى إيران، وسنتحدث لاحقًا عن تفاصيل وضعه الصحي“.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن مغادرة السفير الإيراني تأتي بعد خلافات بينه وبين الحوثيين، الذين يحظون بدعم إيران.