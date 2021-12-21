"الناتو" يسعى لحوار "جاد" مع روسيا مطلع العام المقبل

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سيسعى إلى إجراء مناقشات ”جادة“ مع موسكو مطلع العام المقبل؛ لتبديد المخاوف من أفعال روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل: ”ما زلنا مستعدين لإجراء حوار جاد مع روسيا، وأعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس (حلف الأطلسي-روسيا) في أسرع وقت ممكن من العام الجديد“.

وتابع: ”لا بد أن يكون الحوار مع روسيا قائما على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، ويعالج مخاوف الحلف من أفعال روسيا، ولا بد أن يُجرى الحوار بالتشاور مع شركاء الحلف الأوروبيين، ومن بينهم أوكرانيا“.

وأوكرانيا هي نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب في الوقت الحالي، وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، ربما استعدادًا للغزو.

وتقول موسكو إن تصرفاتها دفاعية محض، وتتهم كييف والغرب بالتصرفات الاستفزازية.

وكان قادة دول مطلة على بحر البلطيق، ودول وسط أوروبا قالوا، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم متعدد الجبهات من جانب روسيا، ودعوا إلى تأييد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، في حين أشارت ليتوانيا إلى احتمال شنّ ضربات عسكرية روسية من روسيا البيضاء.

وتعتبر التحذيرات التي صدرت في قمة للاتحاد الأوروبي من أبرز التحذيرات الصادرة في الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لردع أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وتقليص هامش المفاجأة لدى موسكو.

وقال ‬رئيس وزراء لاتفيا، كريشيانيس كارينش، للصحفيين: ”نحن في الواقع نواجه سلسلة من الهجمات. وأراها جميعًا مرتبطة ببعضها“، مشيرًا إلى لاجئين من الشرق الأوسط أرسلتهم روسيا البيضاء إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وأسعار الغاز الطبيعي المرتفعة ارتفاعًا مصطنعًا بتدبير من جانب موسكو، وتشويه إعلامي روسي.

ورغم أن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قال إن ”أي نزاع مع روسيا يجب حله بالوسائل السلمية، فقد حاولت دول البلطيق المجاورة لروسيا التركيز على ما تراها محاولات من جانب موسكو، لطمس الخط الفاصل بين السلام والحرب“.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، بعد يوم من عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة مع أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية سابقة، في بروكسل: ”نحن نواجه على الأرجح أخطر وضع في الثلاثين عامًا الأخيرة، وأنا لا أتحدث عن أوكرانيا وحدها، بل عن الجناح الشرقي لحلف الأطلسي“.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في القمة، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيشددون على حصانة حدود أوكرانيا.

وأيّد أيضًا قرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك طرد أفراد من السفارة الروسية في برلين، بعد أن توصلت محكمة ألمانية إلى أن روسيا أمرت بقتل متمرد شيشاني سابق في حديقة ببرلين في 2019.