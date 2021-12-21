الحكومة الإثيوبية: الجيش يستمر في طرد قوات تيغراي من إقليمين بشمال البلاد

قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، ”إن القوات المسلحة ما زالت تعمل على إخراج قوات إقليم تيغراي الشمالي المتمردة من إقليمي أمهرة وعفر المجاورين“.

ورفضت بيلين بيان قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو الحزب الذي يسيطر على الإقليم، بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر. وعرضت ما قالت إنها سلسلة من الانتصارات العسكرية للجيش على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وكانت الولايات المتحدة أعربت، الإثنين، عن أملها أن يؤدي الانسحاب الذي أعلنه متمردو إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا إلى ”فتح الباب“ أمام الدبلوماسية بهدف وضع حد للنزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ”إذا كنا نشهد فعلا انسحابا لقوات تيغراي إلى منطقة تيغراي، فهذا أمر نرحب به ونأمل أن يفتح ذلك بابا أوسع للدبلوماسية“.

وأضاف: ”لطالما طالبنا بوقف الأعمال الحربية ولا سيما عودة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي إلى تيغراي“ والعمل على ”حل للنزاع عبر التفاوض“.

وفي وفت سابق، قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الإثنين، إن قوات تيغراي أكملت انسحابها من إقليمي أمهرة وعفر.

وكان جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال، الإثنين، إن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا ستنسحب من المناطق المجاورة في شمال البلاد.

وقال جيتاشيو لوكالة ”رويترز“: ”نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي، إذ لن يعود بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة“.

والسبت، أكدت إثيوبيا أن القوات الحكومية استعادت مدنا عدة من متمردي تيغراي في شمال البلاد، الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وتقود حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ”هجوما مضادا“ منذ أسابيع لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، إن القوات ”نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو“.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أكد كل من الطرفين تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن بضع مرات.