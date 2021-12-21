بوتين: الغرب مسؤول عن تصاعد حدة التوتر في أوروبا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، باللوم على الغرب بتصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيّم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ، وفق ما نقلته ”رويترز“.

وقال بوتين، متحدثا إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد ”بالشكل المناسب“ على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وأضاف ”في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية- تقنية انتقامية مناسبة“.

وحشدت روسيا عشرات الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف شمال الأطلسي بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.

ومنتصف الشهر الحالي، دعا بوتين إلى إجراء مفاوضات ”فورية“ مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية توترات حول أوكرانيا.

وبحسب ”فرانس برس“، أوضح الكرملين، في بيان له، بعد محادثة بين الرئيس الروسي ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، أن ”بوتين أشار إلى ضرورة أن تطلق فورًا مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لتحديد الضمانات القانونية لأمن بلادنا“.

وتعتبر فنلندا وسيطا تقليديا بين روسيا وخصومها الغربيين.

وكرر الرئيس الروسي الرسالة في محادثة فردية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعتبر بوتين أن مثل هذه المحادثات يجب أن تسمح بـ“منع التوسع المستقبلي للحلف نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا وفي دول أخرى مجاورة“.

وفي لقاء عبر الفيديو، مطلع كانون الأول/ ديسمبر، طلب الرئيس الروسي من نظيره الأمريكي جو بايدن ضمانات قانونية من هذا القبيل، في وقت تعتبر فيه موسكو أن الغربيين انتهكوا الوعود التي قطعوها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عبر تشريع أبواب الحلف لدول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة لكبح النفوذ الروسي.

وحذّرت واشنطن والاتحاد الأوروبي، موسكو، من أنها في حال أقدمت على غزو مسلّح لأوكرانيا، ستواجه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، حتى لو أن إجراءات من هذا النوع ليس لديها بعد حتى الآن ومنذ 2014، أي تأثير على السياسة الروسية.

ورفض الغربيون استبعاد توسع حلف الأطلسي في وقت تعتبر فيه روسيا أن احتمال انضمام كييف إلى الحلف هو خطّ أحمر.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ردًّا على انتفاضة موالية للغرب عام 2014.

ويُعتبر الكرملين الداعم السياسي والاقتصادي والعسكري للانفصاليين الموالين لروسيا الذين تخوض القوات الأوكرانية حربًا ضدهم منذ نحو 8 سنوات في شرق أوكرانيا.