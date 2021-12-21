تقرير: أمريكا وبريطانيا تساعدان أوكرانيا في الاستعداد لهجوم إلكتروني روسي محتمل

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن الولايات المتحدة وبريطانيا تقدمان المساعدة لأوكرانيا كي تكون الأخيرة مستعدة لمواجهة هجوم سيبراني روسي واسع.

وأضافت في تقرير نشرته مساء الاثنين، على موقعها الإلكتروني ”هاجمت روسيا شبكة الكهرباء الأوكرانية في الماضي، ويتوقع خبراء أن تكرر موسكو هذا الهجوم، في الوقت الذي تحتشد فيه القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أنه في الأيام الأخيرة لعام 2015، انقطعت الكهرباء عن أجزاء واسعة من أوكرانيا، إذ قام قراصنة روس بالسيطرة على مركز التحكم في إمدادات الكهرباء، وقاموا بقطع التيار عن محطات الطاقة الواحدة تلو الأخرى، في الوقت الذي وقف فيه مشغلو تلك المحطات أمام الشاشات وهم في حالة عجز تام.

ومضت الصحيفة تقول ”في العام التالي، حدث الأمر ذاته، ولكن هذه المرة في العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها، الآن قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بإرسال خبراء في الحرب الإلكترونية إلى أوكرانيا، على أمل أن تكون هناك استعدادات أفضل لما يُعتقد أنها ستكون الخطوة المقبلة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وكتبت ”نيويورك تايمز“: ”مرة أخرى يهدد بوتين الجمهورية السوفيتية السابقة، ليس فقط بالغزو من خلال حشد قوات روسية يبلغ قوامها 175 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا، ولكن ،أيضا، من خلال شبكة الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط شبكة الكهرباء، والنظام المصرفي، بالإضافة إلى مكونات رئيسة أخرى تابعة للاقتصاد والحكومة في كييف“.

وتابعت الصحيفة ”هدف موسكو، وفقا للتقديرات الاستخباراتية الأمريكية، يتمثل في جعل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عاجزا وغير قادر على ممارسة مهام منصبه، وبالتالي، يمكن أن يكون ذلك بمثابة مبرر للغزو الروسي“.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات السيبرانية الروسية لم تتوقف مطلقا، ولكنها تراجعت نسبيا في الفترة الأخيرة، إلا أن مسؤولين وخبراء أمريكيين قالوا إن تلك الهجمات تصاعدت مجددا في الشهر الماضي، إذ كان الرأي العام يركز بشكل كبير على الحشد العسكري الروسي.

وقال ديمتري ألبيروفيتش، المحقق البارز في النشاط السيبراني الروسي، ومدير Silverado Policy Accelerator، مجموعة البحث الجديدة في واشنطن، إن هناك حملة واسعة النطاق تستهدف الوكالات الحكومية الأوكرانية، ومن بينها الأجهزة الداخلية، مثل: الشرطة، ومرافق الكهرباء، إذ يمكن اعتبار تلك التحركات بأنها استعداد للمعركة على الأرض، وفقا للصحيفة.