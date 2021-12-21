إيران.. القضاء يهدد بملاحقة لاريجاني بعد نشر رسالة "سرية" حول استبعاده من الانتخابات

هدد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء، بمقاضاة رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، على خلفية نشر وثيقة تكشف قرار استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال ذبيح الله خداييان في مؤتمر صحفي بشأن نشر رسالة ”سرية“ موجهة من رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، إلى علي لاريجاني، إن ”نشر الوثائق السرية جريمة، وإذا ثبت أن لاريجاني نشرها هو شخصيا، فيمكن مقاضاته.. وهذه المسألة يجب التحقيق فيها من قبل أجهزة المخابرات وضباطها“.

وتداولت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد الماضي، وثيقة موقعة من أحمد جنتي، تكشف الأسباب وراء استبعاد لاريجاني من خوض الانتخابات الرئاسية.

ووصف جنتي الرسالة بأنها ”سرية“، وفي أسفلها كتِب ”افتحها شخصيا“.

وتضمنت الرسالة التي نشِرت على مواقع الإنترنت المحلية الإيرانية، سبع فقرات حول أسباب عدم المصادقة على أهلية علي لاريجاني، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، منها وجود نجله في الولايات المتحدة، والرحلات العديدة لأفراد العائلة إلى الخارج، بما في ذلك إلى أوروبا وأمريكا.

وعلي لاريجاني هو رئيس البرلمان لمدة 12 عاما، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة 10 سنوات، وعيَّنه المرشد علي خامنئي في الـ28 من أيار/ مايو الماضي، مستشارا له وعضوا لمجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد، بعد انتهاء فترة رئاسة البرلمان.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة ”فرهيختغان“ الإيرانية، أن ”علي لاريجاني مستشار المرشد علي خامنئي، ومسؤول الفريق الذي يتفاوض على عقد مدته 25 عاما مع الصين، استقال من هذه المهمة“.

وتعرَّض مجلس صيانة الدستور برئاسة أحمد جنتي، لانتقادات حادة من قبل الإصلاحيين والمعتدلين، بسبب دوره في استبعاد لاريجاني من سباق الانتخابات، وحصرها بمرشحين موالين للنظام الإيراني.

وبالتزامن مع نشر هذه الرسالة ”السرية“، دعا عضو البرلمان الإيراني مالك شريعتي، لاريجاني، إلى نشر قائمة بممتلكاته وعائلته قبل وبعد فترة ولايته رئاسة البرلمان.

وكتب شريعتي على تويتر ”نشْر لاريجاني لخطاب سري وشخصي من مجلس صيانة الدستور، هو علامة على وجهة نظره الخاصة بشأن الشفافية“.

بدوره، كتب علي مطهري، النائب السابق في البرلمان الإيراني، والذي تم استبعاده أخيرًا من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، رسالة إلى أحمد جنتي، انتقده فيها وهدد بمقاضاته.

وقال مطهري في رسالته وهو يخاطب جنتي ”لقد وضعت نفسك مكان الله، وأن تلعب بمصير الناس.. من المناسب مقاضاة هذا الشخص“.