غواصة روسية تختبر صاروخا في بحر اليابان.. أصاب هدفا على بعد ألف كيلومتر (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر في منطقة تدريب على البر الروسي.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة ”روسيا اليوم“، بيانا صادرا عن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، يوم الثلاثاء، أن ”غواصة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الحديثة العاملة بالديزل في مياه بحر اليابان، أطلقت صاروخا مجنحا لمنظومة كاليبر الصاروخية من تحت الماء في اتجاه هدف بري“.

وأضاف البيان أن ”الصاروخ أصاب الهدف الواقع على ميدان سيوركوم التكتيكي في الوقت المقدر“، مشيرا إلى أن ”مدى إطلاق النار تجاوز ألف كيلومتر“.

وتابع أن الغواصة ”نفذت قبل إطلاق النار مناورة تكتيكية للخروج السري إلى منطقة تنفيذ المهمة“.

من جانبها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ”التدريبات شملت أيضا تحركات سرية ودعما من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة“.

وتطالب اليابان بالسيادة على جزر الكوريل الجنوبية، التي تسيطر عليها روسيا في بحر أوختسك القريب، والتي تشير إليها طوكيو بوصف الأراضي الشمالية، في نزاع إقليمي يعود للحرب العالمية الثانية.