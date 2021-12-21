وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الثلاثاء، عن وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين في صنعاء، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات صحفية أوردتها الصحافة الرسمية الإيرانية، إن ”السفير حسن إيرلو توفي صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا“.

وأوضح خطيب زاده أن ”السفير حسن إيرلو كان أيضا من قدامى الحرب التي اندلعت بين إيران والعراق عام 1980، وكان من ضمن المصابين بالأسلحة الكيمياوية“.

وتابع: ”لقد أصيب السفير الإيراني في صنعاء بمرض الشريان التاجي في مكان مهمته في اليمن، ولسوء الحظ، وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية، ولسوء الحظ توفي صباح اليوم“.

وقالت الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، إنها أجلت سفيرها لدى جماعة الحوثي في صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، إذ غادر على متن طائرة عراقية بموافقة من قوات التحالف بقيادة السعودية.

وقال خطيب زاده، أمس الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بشأن توتر العلاقات بين إيران والمتمردين الحوثيين الذي دفع طهران لسحب سفيرها من صنعاء، إن ”العلاقات بين إيران وأنصار الله قوية، وإيران ملتزمة بمساعدة الشعب اليمني بكل الوسائل السياسية والاقتصادية“.

وأضاف أن ”السفير الإيراني حسن إيرلو في اليمن، احتاج إلى عناية طبية فورية، وساعدتنا عدة دول في المنطقة، بما في ذلك العراق، لإعادته إلى إيران، وسوف نتحدث لاحقاً عن تفاصيل وضعه الصحي“.

وكانت تقارير صحفية قالت إن مغادرة السفير الإيراني تأتي بعد خلافات بينه وبين الحوثيين، الذين يحظون بدعم إيران.