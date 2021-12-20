مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل لبحث النووي الإيراني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة سيقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، لإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن ساليفان سيصل إسرائيل، اليوم الثلاثاء فى زيارة سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت القناة العبرية، إن ”مستشار الأمن القومي الأمريكي سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، والرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، بالإضافة إلى لقاء سيجمعه بوزير الدفاع بيني غانتس“.

وأوضحت القناة، أن ”لقاء آخر سيجريه المستشار الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، بالضفة الغربية“.

وفي وقت سابق، نقل موقع ”والا“ العبري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن ”المستشار الأمريكي سيجري سلسلة من الاجتماعات حول الملف النووي الإيراني، بسبب المخاوف الإسرائيلية من فشل محادثات فيينا“.

وأشار الموقع العبري إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية حصل على انطباع أن لدى الامريكيين استعدادا أكثر من الماضي لمناقشة إسرائيل حول قضايا مرتبطة بالاستعداد لعملية عسكرية ضد ايران.

وخلال زيارة غانتس، للولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، المسؤولين الأمريكيين بأنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بتجهيز خطة هجومية عسكرية شاملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس، بمواصلة العمل بشكل علني وسري ضد إيران، كما وتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة لمواجهة جميع التهديدات.

وأشاد غانتس في تصريحاته التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية بالحوار مع الولايات المتحدة حول إيران، قائلاً إن: ”إسرائيل ستعمل دائما بمسؤولية، وحوار دائم مع حلفائها، مما سيساعد على ضمان تحالفات طويلة الأمد تخدم الأمن“.

وأشار إلى أنه لا يوجد صديق لإسرائيل، أفضل من الولايات المتحدة، مضيفاً: ”يجب أن يكون هذا دائماً في أذهاننا ويؤثر على حساباتنا“.

وبين غانتس، أن إيران تدخل في مفاوضات في فيينا دون أوراق مساومة حقيقية، لافتاً إلى أنهم يحاولون كسب الوقت.

وأردف غانتس، ”تعمل إيران على كسب أكبر قدر ممكن أو خسارة أقل قدر ممكن في المجالين النووي والاقتصادي، ويجب كسر استراتيجية كسب الوقت هذه“.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية مختلفة أكدت في وقت سابق، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة النمساوية، فيينا، لم تحرز أي تقدم ملموس.