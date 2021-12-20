واشنطن تعلق على انسحاب متمردي تيغراي: يفتح الباب للدبلوماسية

أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن أملها أن يؤدي الانسحاب الذي أعلنه متمردو إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا إلى ”فتح الباب“ أمام الدبلوماسية بهدف وضع حد للنزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ”إذا كنا نشهد فعلا انسحابا لقوات تيغراي إلى منطقة تيغراي، فهذا أمر نرحب به ونأمل أن يفتح ذلك بابا أوسع للدبلوماسية“.

ولم يؤكد برايس الانسحاب الذي أعلنته الإثنين جبهة تحرير شعب تيغراي إلى منطقتها بعد أن تقدمت في الأشهر الأخيرة في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. واكتفى المتحدث بالقول ”نحن على دراية بهذه المعلومات“.

وأضاف: ”لطالما طالبنا بوقف الأعمال الحربية ولا سيما عودة قوات جبهة تحرير شعب تيغراي إلى تيغراي“ والعمل على ”حل للنزاع عبر التفاوض“.

وفي وفت سابق، قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، الإثنين، إن قوات تيغراي أكملت انسحابها من إقليمي أمهرة وعفر.

ويأتي هذا الانسحاب، وهو خطوة نحو وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 13 شهرا بين القوات والحكومة الإثيوبية، بعد تحقيق الجيش الإثيوبي مكاسب كبيرة.

وكان جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قد قال، الإثنين، إن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا ستنسحب من المناطق المجاورة في شمال البلاد.

وقال جيتاشيو لوكالة ”رويترز“: ”نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي، إذ لن يعود بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة“.

والسبت، أكدت إثيوبيا أن القوات الحكومية استعادت مدنا عدة من متمردي تيغراي في شمال البلاد، الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وتقود حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ”هجوما مضادا“ منذ أسابيع لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، إن القوات ”نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو“.

وبحسب بيان حكومي رسمي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: ”قواتنا المتحالفة تلاحق قوات العدو التي أفلتت من التدمير وهربت“.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أكد كل من الطرفين تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن بضع مرات.